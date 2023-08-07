Континент неспешно догоняющего роста

Темпы роста в Африке будут повышаться, но лишь постепенно, следует из прогноза Африканского банка развития (ADB). В прошлом году рост составил в среднем 3,8% при увеличении глобального ВВП на 3,4%, в ближайшие два года ожидается ускорение показателя до 4,1%. Большинство стран уже не показывают сверхвысоких показателей инфляции или дефицита бюджета, при этом для многих характерны высокие показатели дефицита текущего счета, что повышает риски роста цен на продовольствие или энергосырье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инфляция в странах Африки уже только в редких случаях поражает воображение жителей других регионов мира

Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ Инфляция в странах Африки уже только в редких случаях поражает воображение жителей других регионов мира

Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ

Темпы роста ВВП стран Африки в 2023–2024 годах ускорятся до 4,1% против 3,8% в 2022 году (и 4,8% — в 2021-м), следует из обзора Африканского банка развития (рост мировой экономики в прошлом году составил 3,4%). В 18 странах показатель в этом году превысит 5%, в следующем году их количество может возрасти до 22. Этот прогноз учитывает восстановление экономики Китая, а также постепенное смягчение монетарной политики в развитых странах на фоне замедления инфляции, указывают в банке.

Для большинства стран статистика по темпам роста, инфляции, состоянию текущего баланса и бюджета не показывает каких-либо невероятных цифр, спад экономики в ближайшие два года ожидается лишь в Экваториальной Гвинее, но и экстремально высокие темпы роста покажут всего несколько стран, среди них Ливия (плюс 13%) и Нигер (9,4%). Демократическая Республика Конго также в лидерах роста (7,6%), в ЦАР рост составит всего 2,4%. В Сомали и Судане темпы роста останутся в пределах 3%. В среднем более высокие темпы роста будут отмечаться в Восточной Африке, более низкие — в Южной. Рост у нефтеэкспортеров, в свою очередь, поддержит повышение цен на сырье.

Инфляция в Африке в основном измеряется однозначными показателями, в 20 странах она уже ниже 5%. Лидером роста цен остается Зимбабве — в ближайшие два года он может составить 84,2% (многолетняя гиперинфляция уже привела к тому, что в стране официально используется доллар США, центробанк прибегает и к выпуску цифровой валюты, привязанной к золоту). Помимо Зимбабве, выше 20% инфляция ожидается лишь в Судане, Сьерра-Леоне, Эфиопии и Гане. С внешней торговлей ситуация иная — в большинстве стран ожидается сохранение высокого дефицита текущего счета на фоне значительных объемов импорта продовольствия и топлива (приток средств в страну при этом могут обеспечивать денежные переводы из-за рубежа — их суммарный объем пока превышает приток прямых инвестиций). Самый высокий профицит — у Ливии и Джибути (в обоих случаях более 20%), дефицит — у Мозамбика (25%). По состоянию же бюджета большинство стран в «зеленой» зоне (дефицит не превышает 3% ВВП), здесь, впрочем, есть важное исключение — Египет с дефицитом 5,4%, у Ливии же рекордный профицит — 20,5%. Долговая нагрузка в среднем остается высокой — в 2022 году показатель госдолга к ВВП снизился с 68% до 65%, в этом году соотношение может вырасти до 66%.

В прошлом году большинство стран континента столкнулись с ослаблением нацвалют на фоне ужесточения монетарной политики и укрепления доллара США — сильнее других за год обесценился зимбабвийский доллар (минус 323,4%), а также валюты Ганы и Сьерра-Леоне (минус 42,5% и минус 34%), валюты Анголы, Сейшел и Замбии, напротив, укреплялись. В этом году темпы ослабления, как ожидается, замедлятся, но в более интегрированных экономиках (Кения, Нигерия, ЮАР) давление на курсы по-прежнему будут оказывать отток капитала на развитые рынки, а также сохранение высоких цен на продовольствие и энергосырье. Здесь в банке отмечают в первую очередь риски, связанные с продолжением военной операции РФ на Украине. Удорожание импорта, в свою очередь, приведет и к ускорению роста цен — инфляция вырастет с 14,2% в 2022 году до 15,1% в 2023-м, но сократится до 9,5% годом позднее, прогнозируют в банке.

Татьяна Едовина