В Москве водитель сбил ребенка насмерть и скрылся с места аварии

На севере Москвы водитель автомобиля Skoda сбил насмерть ребенка 2016 года рождения и скрылся с места ДТП. Водителя задержали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

Как уточнили в ведомстве, в момент аварии ребенок переходил дорогу, когда на него наехал автомобиль на красный свет светофора. Ребенок умер от полученных травм. Авария произошла на на пересечении Кронштадтского бульвара с улицей Лавочкина, пишут «РИА Новости» со ссылкой на полицию Москвы.

Позже в прокуратуре Москвы сообщили, что после аварии водитель остановился и вышел из машины, однако не вызвал экстренные службы. Затем он вернулся в автомобиль и скрылся с места аварии.

По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Олеся Павленко