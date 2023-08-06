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Коммерсантъ FM
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На Алтае в ДТП с туристами пострадали 9 человек

В Республике Алтай на Семинском перевале произошло ДТП с участием туристов. По предварительным данным, травмы получили девять человек. По факту аварии проводит проверку прокуратура Онгудайского района, причиной ДТП мог стать выезд на встречную полосу.

ДТП с участием Toyota Corolla и Toyota Hiace произошло около 18:00 между 580 км и 581 км автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт», сообщает алтайская прокуратура. Маршрутный микроавтобус следовал из Горно-Алтайска в Усть-Коксу, сообщает региональное МВД.

«По предварительным данным, причиной ДТП явилось нарушение правил дорожного движения водителем Toyota Corolla, который в запрещенном месте выехал на полосу предназначенную для встречного движения»,— говорится в сообщении прокуратуры. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, одна из них экстренно госпитализирована в республиканскую больницу, сообщает МВД. По данным прокуратуры, травмы получили пассажиры.

Мария Федотова

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