Умер бывший вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин

В возрасте 41 года умер бывший вратарь московского ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин, сообщила пресс-служба клуба в Telegram. Первый тренер Мандрыкина Валерий Горохов (тренировал вратаря в спортшколе «Спартак», ныне — «Алания») заявил осетинскому изданию «Основа», что спортсмен умер от инфаркта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вениамин Мандрыкин во время тренировки сборной России, 2003 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вениамин Мандрыкин во время тренировки сборной России, 2003 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого»,— сказал господин Горохов.

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП на скорости 200 км/ч, в результате чего у него был сломан позвоночник и поврежден спинной мозг. После этого он лишился возможности передвигаться самостоятельно.

Мандрыкин начал профессиональную карьеру во владикавказской «Алании» в 1997 году. В 2001 году он перешел в московский ЦСКА. В 2008-м столичный клуб отправил его в аренду в «Томь», в 2009-м его арендовал «Ростов», в 2010-м — нальчикский «Спартак», а затем Брянское «Динамо». Кроме того, голкипер провел два матча за сборную России по футболу.

Мандрыкин является трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Суперкубка России, четырехкратным обладателем Кубка России, а также обладателем Кубка УЕФА в сезоне 2004/05. Все трофеи вратарь выиграл с ЦСКА. В 2006 году футболиста наградили орденом Дружбы.

Эрдни Кагалтынов