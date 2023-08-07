Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Венера в русских мехах

«Животное» на фестивале в Локарно

На фестивале в Локарно показали греческий конкурсный фильм «Животное». Сатирическая зарисовка из курортной жизни благодаря режиссерскому мастерству Софии Экзарчу и актерской работе Димитры Влагопулу оказалась незаурядным событием. Рассказывает Андрей Плахов.

Одна из удач конкурсной программы фестиваля в Локарно — «Животное», сатирический «курортный фильм» Софии Экзарчу

Одна из удач конкурсной программы фестиваля в Локарно — «Животное», сатирический «курортный фильм» Софии Экзарчу

Фото: Homemade Films

Одна из удач конкурсной программы фестиваля в Локарно — «Животное», сатирический «курортный фильм» Софии Экзарчу

Фото: Homemade Films

Герои этого «курортного фильма» — аниматоры, работающие в отеле «Мираж» на одном из греческих островов. Туристический рай оборачивается адом для тех, кто его обслуживает. Они, молодые и не очень,— винтики гигантской машины, гладиаторы, чьи души, тела и жизни выставлены на потребу дорогим гостям. Каждый день аниматоры облачаются в сценический костюм, приклеивают к лицу улыбку и идут потешать публику. Они подобны музыкальным автоматам, готовым выдать по заказу любую мелодию.

Главная героиня Калия занимается этим уже много лет с необузданной интенсивностью. Свой коронный номер — гротескное исполнение песни дуэта Baccara «Да, сэр, я умею танцевать буги-вуги» — она не раз демонстрирует в кадре и каждый раз входит в раж. Часто глубокой ночью, обслужив гостей отеля, она отправляется в соседний клуб, чтобы еще и там подработать искрометным танцем. Но за возбуждением, подогреваемым алкоголем, следует ночная судорога и депрессивное утреннее похмелье. Мало помогает квазисупружеский секс с товарищем по несчастью, таким же неприкаянным аниматором, в какой-то конуре на задворках отеля. Когда особенно тоскливо и невыносимо ноет травмированная, кровоточащая нога, Калия хватает первого попавшегося парня и тащит на грязный песчаный пляж.

Димитра Влагопулу играет настоящую актрису в душе, заглушающую боль очередным сценическим триумфом. Даже если это триумф в кавычках, если клиент-пенсионер ощупывает в танце ее грудь или если приходится выступать в макияже и костюме рыбы. Намазавшись гелем, обернувшись пластиковой пленкой, Калия превращает глупейший «рыбный балет» в шедевр туристического китча.

Центральный женский образ выстраивается не только актерскими приемами; камера Моники Ленчевской максимально приближается к объекту, подчеркивая напряжение мышц, манипуляции с лицом и с волосами — титанические усилия, что приносятся на алтарь храма, над которым золотыми скрижалями выведено «все включено». Эта заповедь предполагает не только еду и выпивку в неограниченном количестве, но и развлечения без берегов, причем прицельные — ориентированные то на немецких, то на австрийских, то на российских туристов.

Отдыхающие дети разных народов тоже хотят блеснуть на эстраде, хотя бы в формате караоке. Молодая немка, беспощадно фальшивя, мучит итальянскую «Феличиту». Медиаторы из кожи вон лезут, чтобы угодить русской тусовке: тут и «Я невинна и чиста» (переводная Мадонна), и «Миллион алых роз». А подвыпив, Калия вспоминает самый токсичный перформанс, в котором ей довелось участвовать еще, кажется, в прошлом веке, когда Грецию оккупировали шубные десанты. Девушки выходили на сцену в шубах на голое тело, которое украшал российский триколор. Образ красавицы, упакованной в звериные шкуры, и дал название этому фильму. Но Калия — настолько же животное, насколько богиня, она подобна Венере в мехах. Сравнение кажется тем более уместным, что примитивная статуя этой богини, Афродиты в древнегреческой мифологии, торчит напротив отеля прямо в море вместо буйка.

Ядовитый облик современного туризма, сращенного с секс-индустрией, вызывает в памяти фильмы Ульриха Зайдля. А танцевальный марафон, на последнем дыхании пробегаемый героиней, напоминает давнюю картину Сидни Поллака «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?». Пожалуй, гуманизм Поллака ближе Софии Экзарчу, чем жесткий документализм Зайдля. В то же время в фильме хорошо различимо дыхание греческой школы с ее безжалостным вуайеризмом и холодной отстраненностью.

Пока зрители погружаются в проблемы Калии, другая женская судьба проходит на втором плане, но оказывается не менее символичной. Ева (Фломария Пападаки) — семнадцатилетняя полька, идущая по той же стезе, что и главная героиня. Это она в финале исполняет на красиво ломаном русском «Миллион алых роз», облачившись не в меха, но в перья: если не пойманный зверь, то раненая птица.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...