Умерла глава Французской академии Элен Каррер д'Анкосс

Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д'Анкосс умерла в возрасте 94 лет. Она была иностранным членом Российской академии наук и специалистом по истории России. Считается, что она одна из первых предсказала распад СССР.

Французская академия была основана в XVII веке при участии кардинала Ришелье. Главная цель — изучение французского языка и регулирование его литературных норм.

«Она ушла спокойно в окружении семьи»,— говорится в заявлении семьи. Причина смерти не уточняется.

Французское агентство AFP называет госпожу д'Анкосс «широко известным историком по России». В 1999 году она стала первой женщиной, которая возглавила Французскую академию. Свободно владела русским языком. Автор биографий Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным. Предсказала распад СССР в 1978 году в работе «Расколотая империя».

Элен Каррер д'Анкосс родилась в Париже 6 июля 1929 года в семье с корнями из Австрии, Германии и Италии. Ее отец имеет грузинское происхождение, мать — русская, по ее линии среди предков были представители графского рода Орловых. Родная сестра французского композитора Николя Зурабишвили, двоюродная сестра действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили, сын — французский писатель Эмманюэль Каррер.

Леонид Уварчев