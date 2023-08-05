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«Спартак» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» победили казанский «Рубин» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Казани встреча завершилась со счетом 4:1.

Кадр матча «Спартак»—«Рубин»

Кадр матча «Спартак»—«Рубин»

Фото: ФК «Спартак»

Кадр матча «Спартак»—«Рубин»

Фото: ФК «Спартак»

Голы забили: Хлусевич (39, авт.) — Бонгонда (19), Медина (59), Игнатов (67), Промес (73).

В турнирной таблице «Рубин» с двумя очками занимает десятое место. «Спартак» с девятью очками располагается на первой позиции.

В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с «Ростовом» 12 августа. «Спартак» в гостях встретится с екатеринбургским «Уралом» 11 августа.

Мария Федотова

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