«Спартак» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» победили казанский «Рубин» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Казани встреча завершилась со счетом 4:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр матча «Спартак»—«Рубин»

Фото: ФК «Спартак» Кадр матча «Спартак»—«Рубин»

Фото: ФК «Спартак»

Голы забили: Хлусевич (39, авт.) — Бонгонда (19), Медина (59), Игнатов (67), Промес (73).

В турнирной таблице «Рубин» с двумя очками занимает десятое место. «Спартак» с девятью очками располагается на первой позиции.

В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с «Ростовом» 12 августа. «Спартак» в гостях встретится с екатеринбургским «Уралом» 11 августа.

Мария Федотова