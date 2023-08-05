Bild: неизвестные проникли в квартиру фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна в Берлине

Неизвестные попытались ограбить квартиру фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в Берлине, пишет Bild. Местная полиция в ответ на запрос издания сообщила, что воры забрались на крышу многоквартирного дома в Берлине по боковой лестнице и оттуда проникли на мансарду. Однако в сообщении полиции имя владельца квартиры не уточнялось. Полиция также не располагает информацией, было ли что-то украдено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тилль Линдеманн

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Тилль Линдеманн

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

По информации Bild, квартира, которую неизвестные попытались ограбить в ночь на 5 августа, принадлежит Тиллю Линдеманну — лидеру группы Rammstein. Близкие к музыкальному коллективу источники сообщили изданию, что певец был проинформирован о взломе квартиры. Сам господин Линдеманн в настоящее время вместе с другими членами Rammstein находятся в Брюсселе.

Согласно информации на сайте группы, европейский тур Rammstein начался 22 мая. 4 августа музыкальный коллектив выступал на стадионе короля Бодуэна в бельгийской столице Брюсселе. Вечером 5 августа должен состояться последний концерт Rammstein в рамках тура по городам Европы — также в Брюсселе.