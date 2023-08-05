В Челябинске прошла акция против запрета абортов

В Челябинске активистки организации «Женщина может!» провели акцию протеста и выступили против запрета на аборты. В центре города на площади Революции они поставили коробки с куклами-младенцами, а рядом установили таблички о случаях убийств новорожденных с 2018 по 2023 год. О деталях акции сообщили сами активистки на странице организации во «ВКонтакте».

Запрет абортов, по мнению инициаторов акции, может привести к увеличению числа убийств детей. «Противники абортов часто говорят о том, что они тем самым пытаются спасти жизни детей. Однако опыт советского союза по запрету абортов показал, что отсутствие доступа для женщин к данной процедуре приводит к всплеску инфантицида. Мы понимаем, что сейчас у нас проблемы с демографией, однако запретом абортов данную трудность не преодолеть», — отметили организаторы.

Каждую коробку, размещенную в центре города в рамках протестной акции «Зато не аборт», активистки сопроводили листовками, на которых упоминались случаи, когда в разных городах России находили мертвых младенцев.

Аналогичную акцию челябинские активистки провели в апреле 2021 года. В январе 2023 года члены организации «Женщина может!» вывесили в центре города баннер и призвали отказаться от идеи ввести в России запрет на обороты. Акция была проведена после того, как сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова выступила за полный запрет абортов в России.

3 августа госсобрание Мордовии приняло закон, запрещающий склонять беременных женщин к абортам и пропагандировать искусственное прерывание беременности. Мордовия стала первым регионом России, принявшим такой закон. Штрафы за его нарушение составят от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для физлиц и от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для юрлиц.

Подробнее об обсуждении запрета на аборты в России — в материале «Ъ» «Государственный стандарт прерывания беременности».