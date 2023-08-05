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Коммерсантъ FM
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Обучение в школах Шебекинского округа останется дистанционным из-за обстрелов

В 2023-2024 учебном году формат обучения в школах Шебекинского округа останется дистанционным из-за близости к границе с Украиной и ежедневных обстрелов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. За прошедшие сутки, 4 августа, по словам губернатора, в Шебекинском округе зафиксированы девять прилетов, во всей Белгородской области — более 70.

В ходе прямого эфира к Вячеславу Гладкову обратилась жительница Шебекинского округа с просьбой уточнить формат обучения в школах в предстоящем учебном году. Губернатор заявил, что вернуть очное обучение в школах Шебекино пока невозможно из-за близости к границе и ежедневных обстрелов округа.

«Мы понимаем дальность полета снарядов и мин. Это не позволяет нам вводить очное обучение. Поэтому в новом учебном году в шебекинских школах очное обучение, к сожалению, невозможно»,— сказал господин Гладков (цитата по Бел.ру).

По данным губернатора Белгородской области, за прошедшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли территорию региона не менее 70 раз. Наибольшее число прилетов зафиксировано в Волоконовском районе. По окраине хутора Старый было выпущено 33 минометных и 3 артиллерийских снаряда, утверждает господин Гладков. В Шебекинском городском округе в селе Сурково зафиксировано два прилета, в селе Новая Таволжанка и хуторе Панков — по семь минометных снарядов.

Кроме того, по словам Вячеслава Гладкова, в селе Журавлевке Белгородского района с беспилотника были сброшены две гранаты, в селе Солнцевка — одна. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка с БПЛА сбросили два осколочных боеприпаса, добавил губернатор. Во всех случаях никто не пострадал, разрушений нет.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

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