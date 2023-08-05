Врио главы Перми может стать первым вице-мэром

Как стало известно «Ъ-Прикамье», временно исполняющая обязанности главы Перми Ольга Андрианова может стать первым вице-мэром после утверждения нового градоначальника по итогам конкурса. Ожидается, что действующий первый замглавы Перми Эдуард Хайруллин покинет должность и вернется в бизнес. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ольга Андрианова возглавила Пермь в конце июня после досрочной отставки мэра Перми Алексея Демкина. При этом на конкурс по отбору главы города госпожа Андрианова не заявилась. Основным кандидатом на должность градоначальника считает министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин.

Также участие в конкурсе принимает глава Ленинского района Перми Александр Русанов. Источники «Ъ-Прикамье» считают, что после окончания конкурса господин Русанов может сменить Алексея Грибанова на посту замглавы города по социальной политике. У господина Грибанова в середине августа истекает срок действия контакта, который, как ожидается, не будет продлен.

Вице-мэр по вопросам ЖКХ Игорь Субботин, по данным «Ъ-Прикамье», сохранит пост в новом составе администрации. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о его намерении покинуть пост.

Также, как сообщалось ранее, свои места в администрации сохранят заместители Дмитрий Галиханов (курирует благоустройство) и Александр Молоковский (курирует работу аппарата мэрии), пользующиеся, как считается, поддержкой краевых Минтранса и администрации губернатора.