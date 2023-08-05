Госдеп заявил о готовности США помочь РФ выполнить требования зерновой сделки

США необходимо больше ясности по требованиям России насчет зерновой сделки, заявил координатор санкционной политики Госдепартамента США Джеймс О'Брайен. По его словам, Вашингтон готов помочь выполнить требования Москвы.

«Прежде всего, России необходимо ясно дать понять, что она запрашивает. Она выдвигала ряд различных требований. Все они касались неполучения различными российскими институтами услуг со стороны частного сектора. И мы ясно дали понять, что готовы помочь с этими делами. Однако неясно, что Россия считает успехом»,— сказал господин О'Брайен на брифинге (его слова опубликованы на сайте Госдепа).

По мнению Вашингтона, высказанные проблемы России касаются «конкретных коммерческих организаций» из РФ, у которых возникают сложности с поставщиками «в частном секторе» на Западе. По мнению Госдепа, это «не всегда связано» с политикой США.

Господин О'Брайен вновь заявил, что РФ экспортировала в 2022 году рекордные объемы зерна — около 62 млн тонн, что на 10–15% больше, «чем в любом из предшествующих годов». Дипломат считает это показателем, что договоренности работают. «Российские жалобы выглядят как незначительные претензии к системе, которая работает очень хорошо»,— добавил он.

Зерновая сделка (черноморская инициатива) была согласована в Стамбуле Россией и Украиной в июле 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Сделка включала две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также меморандум РФ—ООН о снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В Москве долгое время утверждали, что вторая часть не выполняется, и в итоге 17 июля объявили о решении не пролонгировать сделку.

О последствиях — в материале «Ъ» «Пути зерна неисповедимы».

Леонид Уварчев