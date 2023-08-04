Выставка Виталия Воловича «Корабль дураков» открылась в музее Эрнста Неизвестного

В Екатеринбурге в художественном музее Эрнста Неизвестного открылась выставка народного художника РФ Виталия Воловича «Корабль дураков». В экспозиции представлено более 10 произведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге в художественном музее Эрнста Неизвестного открылась выставка народного художника РФ Виталия Воловича «Корабль дураков»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ В Екатеринбурге в художественном музее Эрнста Неизвестного открылась выставка народного художника РФ Виталия Воловича «Корабль дураков»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

«Каждому художнику важно найти себя и свой стиль. Это дается очень талантливым людям, это получилось у Виталия Воловича, его работы всегда индивидуальны. У больших художников прямой диалог с мирозданием и со Вселенной реализуется в творчестве. Эта серия, как завещание, философское осмысление с мироустройством»,— рассказал на открытии выставки заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

Виталий Волович (1928-2018) — академик Российской академии художеств. В 1948 году окончил Свердловское художественное училище, работал художником-иллюстратором и графиком в книжных издательствах Свердловска и Москвы. Один из инициаторов создания Художественного музея Эрнста Неизвестного в 2013 году. Известность Виталию Воловичу принесли иллюстрации к произведениям средневековой литературы: «Слово о полку Игореве», «Роман о Тристане и Изольде», «Ричард III». Работы художника, в частности, находятся в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, в Третьяковской галерее, в Русском музее.

В конце июля в галерее «Синара Арт» открылась выставка «Неизвестный Волович». В экспозиции представлены иллюстрации книги «Слово о полку Игореве», а также 14 графических листов из разных серий.

Елена Медведева

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