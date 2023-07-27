Выставка «Неизвестный Волович» открылась в галерее «Синара Арт»

В Екатеринбурге в галерее «Синара Арт» открылась выставка народного художника России Виталия Воловича «Неизвестный Волович». В экспозиции представлены иллюстрации книги «Слово о полку Игореве», а также 14 графических листов из разных серий. Среди них «Цирк», «Мастерская», «Корабль дураков», «Средневековые мистерии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге в галерее «Синара Арт» открылась выставка народного художника России Виталия Воловича «Неизвестный Волович»

Фото: Елена Медведева В Екатеринбурге в галерее «Синара Арт» открылась выставка народного художника России Виталия Воловича «Неизвестный Волович»

Фото: Елена Медведева

По словам Евгения Воловича, внука художника, ранее он делал небольшие выставки в художественном музее Эрнста Неизвестного. «Всегда показывал то, что никто не видел никогда, потому что в городе Воловича много. В прошлом году меня посетила мысль, почему я до сих пор не назвал выставку "Неизвестный Волович"»,— сказал он. Выставка приурочена 300-летию Екатеринбурга.

Виталий Волович — академик Российской академии художеств. В 1948 году окончил Свердловское художественное училище, работал художником-иллюстратором и графиком в книжных издательствах Свердловска и Москвы. Известность Виталию Воловичу принесли иллюстрации к произведениям средневековой литературы: «Слово о полку Игореве», «Роман о Тристане и Изольде», «Ричард III». Работы художника, в частности, находятся в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, в Третьяковской галерее, в Русском музее.

Елена Медведева