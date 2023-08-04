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Коммерсантъ FM
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Внебрачный сын Жириновского Эйдельштейн потребовал признать отцовство через суд

36-летний внебрачный сын основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн подал в суд иск с требованием признать отцовство политика для вступления в наследство. Информация о поданном господином Эйдельштейном иске опубликована в картотеке дел Никулинского районного суда города Москвы.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Иск внебрачного сына Владимира Жириновского был зарегистрирован судебной инстанцией 2 августа, 3 августа его передали судье Юлии Голяниной. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

«Истец Эйдельштейн Олег Владимирович просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав»,— говорится в материалах суда.

У покойного основателя ЛДПР есть также родной сын Игорь Лебедев (в 2011–2021 годах он был вице-спикером Госдумы, также он долгое время входил в федеральное руководстве ЛДПР), а также внебрачная дочь Анастасия Боцан-Харченко.

Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин сказал изданию «Подъем», что партия не собирается каким-либо образом комментировать информацию о данном судебном процессе. «Мы не занимаемся семейными разборками среди родственников [Владимира Вольфовича Жириновского]. Это абсолютно никакого отношения к нам не имеет»,— пояснил представитель политорганизации.

Александр Кислов

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