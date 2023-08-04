«Миланская выставка исследует историю ширмы»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие экспонаты будут представлены в рамках выставки «Paraventi: ширмы с XVII по XXI века».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fondazione Prada Фото: Fondazione Prada

Если бы мне загадали загадку о том, какой модный дом ассоциируется с ширмами, я бы ответила — Chanel. Думаю, коллекцию интерьерных аксессуаров знаменитой Мадемуазель и разнообразные их интерпретации в творчестве бренда видели многие.

Но теперь на такой вопрос можно будет отвечать и иначе — Prada, вернее, Fondazione Prada. Именно тут осенью, 26 октября, откроется выставка «Paraventi: ширмы с XVII по XXI века» — обширная экспозиция, куратором которой стал Николас Куллинан.

Миланская выставка исследует историю этого предмета интерьера, прослеживая взаимодействие Востока и Запада. Дизайн выставки создаст архитектурная фирма SANAA Кадзуе Сэдзимы и Рюэ Нисидзавы. В экспозиции будет более 70 ширм, включая ценные исторические, предоставленные в аренду из международных музеев и частных коллекций.

Будут тут и новые экспонаты, которые 15 художников создадутся специально для этого проекта. На этом тема ширм в Fondazione Prada не будет исчерпана. В ноябре ее исследование продолжат: в Prada Rong Zhai в Шанхае и Prada Aoyama в Токио откроются еще две выставки, посвященные им.