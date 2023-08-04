Мини-гостиницы легализуют экспериментально

Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о добавлении гостевых домов Краснодарского края, Крыма и Севастополя в специальный реестр туринфраструктуры, который ведет Минэкономразвития РФ для стандартизации качества предоставляемых туристических услуг. По мнению экспертов, принятие законопроекта позволит пополнить бюджеты регионов за счет налоговых поступлений от легализованных гостиничных домов, а также повысить качество представляемых туристам услуг. При этом некоторые участники рынка считают, что законодательная инициатива требует существенной доработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Депутаты Госудмы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект «О проведении эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах». В качестве пилотных для реализации проекта регионов выбраны Краснодарский край, Крым и Севастополь. В тексте законопроекта объясняется, что эксперимент проводится «в целях обеспечения защиты прав потребителей, их безопасности, создания благоприятных условий для развития курортной инфраструктуры». Чтобы легализовать свою деятельность владельцы гостевых домов должны внести сведения о средствах размещения туристов в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, предусмотренный Федеральным законом от 24 ноября 1996 года №132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». В случае принятия закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года. Эксперимент проводится по 31 декабря 2026 года.

Чтобы легализовать свою деятельность владельцы гостевых домов должны внести сведения о средствах размещения туристов в единый перечень классифицированных гостиниц

В документе отмечается, что для эксперимента предлагается ввести ряд понятий, в числе которых «гостевой дом — средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или часть индивидуального жилого дома, в котором номера и помещения вспомогательного характера используются для осуществления деятельности по предоставлению гостиничных услуг», и «номера гостевого дома — жилые помещения, предназначенные для временного размещения туристов (потребителей гостиничных услуг)». Площадь мини-гостиницы не должна превышать 1000 кв. м, а номерной фонд 15. Такой объект размещения соответствует категории «без звезд».

Коммерческий директор группы Отелей «Русские сезоны» Инна Рындина поясняет, что гостевые дома — это фактически прототип бюджетных b&b (bead and breakfast) отелей за границей, мини-гостиницы, в которых из услуг для проживающих предлагаются ночлег и завтрак. «Правда, в текущих реалиях завтрак гостям в гостевых домах на побережье Черного моря организуют крайне редко. Достаточно интересен для внедрения в России пример Индии, где в рамках господдержки b&b-гостиниц, ввели стандарт по классификации гостевых домов с делением на “серебрянные” и “золотые”. Это привлекает внимание потенциальных гостей и позволяет увеличить загрузку»,— считает госпожа Рындина.

Стабилизационный эффект

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что по действующим нормам предоставлять гостиничные услуги туристам запрещено без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории. «Таким образом, деятельность средств размещения, находящихся в индивидуальных жилых домах, и предоставляемых ими услуг туристам, оказалась существенно затруднена. Вместе с тем на территории субъектов РФ — участников предлагаемого эксперимента расположено большое количество таких индивидуальных жилых домов»,— отметили авторы инициативы.

Так, на Кубани, по словам сопредседателя Краснодарского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», эксперта комитета по малому и среднему предпринимательству Государственной думы РФ Мурата Дударева, гостевые дома составляют подавляющее большинство средств размещения — порядка 10 тыс.

«Это и неудивительно, ведь гостиничный бизнес и начинался с такого формата. В советское время гостиниц было крайне мало и основным способом размещения туристов было “у бабушки в Геленджике", то есть в гостевых домах»,— рассказывает эксперт.

В Сочи из полутора тысяч средств размещения 800 объектов — гостевые дома

Руководитель и учредитель сети семейных отелей ООО «Оникс хотелс», член рабочей группы российского союза туриндустрии, кандидат экономических наук Владимир Широких добавляет, что, к примеру, в Сочи из полутора тысяч средств размещения 800 объектов — гостевые дома.

В Крыму ситуация аналогична. По словам руководителя представительства Гостинично-туристической ассоциации в Крыму, эксперта по классификации гостиниц Валентины Марнопольской, в республике около 800 коллективных средств размещения, а гостевых домов десятки тысяч.

«Две трети туристов, которые приезжают на полуостров, останавливаются не в коллективных средствах размещения (пансионатах, санаториях или отелях), а в гостевых домах. Традиционно в приморских городах и селах почти все крымчане сдают жилье в аренду отдыхающим»,— говорит госпожа Марнопольская. Она считает, что легализация гостевых домов позволит существенно пополнить бюджеты регионов за счет налоговых поступлений от деятельности мини-гостиниц, а также позволит создать единое конкурентное правовое поле для всех участников рынка.

Владимир Широких оценивает законодательную инициативу как долгожданную и крайне необходимую. «Мы как люди работающие в отрасли, считаем, что было бы хорошо это сделать немного раньше, но понимаем, что пандемия, спецоперация на Украине отсрочили разработку и принятие законопроекта»,— говорит господин Широких. Он уверен, что после вступления закона о гостевых домах в силу рынок малого гостиничного бизнеса стабилизируется в течение года-двух.

Выйти из тени

Господин Дударев констатирует: законодательная инициатива направлена прежде всего на вывод из «тени» гостевых домов. «Бороться с гостевыми домами бесполезно и бессмысленно, поэтому лучшее решение — максимально их легализовать»,— считает Мурат Дударев.

С экспертом соглашается Владимир Широких. Он считает, что обеление малого бизнеса откроет для владельцев гостиничных домов большие возможности для развития своего дела. «Что такое стать полноправным участником рынка? Это значит выйти на больший поток денежных средств. Наша главная задача — зарабатывание денег, а не сокрытие доходов. Ради этого владельцы мини-гостиниц готовы претерпеть и некоторые трудности»,— утверждает господин Широких.

Он подчеркивает: развитие предпринимательства будет стимулировать и развитие прибрежных поселений. «На побережье, за редким исключением, производств нет, все наши курорты тупиковые — дальше море. Это конечная точка, развитие может быть только внутри самого города или поселка. И главным ресурсом здесь является туристический бизнес, в том числе малый»,— поясняет эксперт.

«Включение гостевых домов в единый перечень классифицированных гостиниц позволит четко дифференцировать продукт на рынке турсуслуг и сделать его более понятным для туриста»

Еще одна цель законопроекта, по словам Мурата Дударева, повышение качества сервиса для отдыхающих. «Поскольку процент гостевых домов среди других видов мест размещения подавляющий, то и о сервисе в России наши граждане судят в основном по гостевым домам. Выход из тени, постановка в специальный реестр и классификация гостевых домов усилит среди них как конкуренцию, так и стремление повысить классификацию. Это неизбежно заставит улучшать свой сервис»,— считает эксперт. Он добавляет, что на популярных курортах с большим потоком отдыхающих, где отсутствуют проблемы с привлечением клиентов, многие владельцы гостевых домов не сильно заботятся о повышении уровня предоставляемых услуг. С принятием законопроекта ситуация, по мнению эксперта, изменится в лучшую сторону.

Владимир Широких считает, что включение гостевых домов в единый перечень классифицированных гостиниц позволит четко дифференцировать продукт на рынке турсуслуг и сделать его более понятным для туриста. «Человек может поехать в какой-то кемпинг, а может в пятизвездный отель. Но в этом случае он понимает, куда он едет. Выбирая для отдыха гостевой дом, он имеет смутное представление, куда едет и что получит. Каждый собственник гостевого дома считает, что его дом самый лучший. При этом для гостя он не может точно сформулировать характеристики, которые необходимы в туристическом бизнесе для понимания продукта»,— поясняет господин Широких.

Кроме того, Владимир Широких считает, что сейчас гостевые дома рынок туруслуг разбалансируют, так как являются недобросовестными конкурентами отелей. Последние регистрируют гостей, платят коммунальные и другие платежи в соответствии с действующим законодательством по повышенному коэффициенту, соблюдают меры пожарной безопасности, взимают курортный сбор и выполняют многие другие требования, которые к гостевым домам не предъявляют.

«К примеру, номер в отеле сейчас стоит 3–5 тыс. руб. без питания. А гостевой дом может выставить комнату за 1,5–2 тыс. руб. У владельца такой гостиницы наполняемость будет высокая. Понятно, что он не получит те деньги, которые мог бы получить при нормальной эксплуатации отеля, но ему этого достаточно, так его затраты минимальны. Это ведет к нездоровой конкуренции. Когда мини-гостиницы официально войдут в правовое поля бизнеса, мы будем находиться в равных условиях»,— считает господин Широких. Он поясняет, что для бизнеса важно понимать, какую нишу он занимает, какую ценовую политику ведет, какие у него конкурентные преимущества. «Эти базовые экономические вещи будут вынуждены учитывать все игроки рынка»,— констатирует отельер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его мнению, к повышению стоимости номера в гостевом доме принятие законопроекта не приведет. Эксперт уверен, что ценообразование на рынке выровняется, а стоимость предоставляемых услуг будет соответствовать их качеству. «Так как не было нормальной конкурентной среды, многие владельцы гостевых домов необоснованно завышали стоимость аренды. Теперь это станет невозможным»,— уверен Владимир Широких.

Ко всему, по мнению господина Широких, регистрация гостевого дома и прохождение классификации позволит ему быть игроком на рынке и активно взаимодействовать с турагентствами и туроператорами, что выгодно всем участникам процесса. Турагентство будет продвигать услуги предпринимателя, обеспечивая ему приток клиентов. При этом гостевые дома существенно пополнят объемы в обороте деятельности турагентств.

Гостевой дом гостинице рознь

Инна Рындина считает, что одна из проблем, с которой может столкнуться реализация проекта,— отсутствие базы знаний у владельцев гостиничных домов в части операционных стандартов и понимания необходимых минимальных требований для полноценного комфортного отдыха.

В качестве дополнительной поддержки, считает эксперт, может выступить обучающая платформа, где будут аккумулированы необходимые чек-листы и собрана база знаний в части продвижения, продаж и операционных стандартов для начинающих отельеров. «Зачастую отельный бизнес напоминает киндер-сюрприз, где за красивой оберткой скрывается множество неожиданностей и крайне важно, чтобы отельеры понимали, как работать с расходами»,— говорит Ирина Рындина.

Поэтому помимо умения грамотно запустить продажи гостевого дома, подчеркивает руководитель, необходимо также хорошо разбираться в операционных процессах: знать стандарты комплектации номеров в зависимости от звездности отеля, уметь настроить правильное время уборки номеров и рассчитать верное количество персонала на уборку — что напрямую будет сказываться на времени заселения гостей и поможет нивелировать возвраты денежных средств за задержку с чек-ином.

По мнению Валентины Марнопольской, предлагаемый законопроект не проработан и принимать его в таком виде нельзя. «Гостевой дом, судя по тексту проекта, предоставляет гостиничные услуги, но это не так. Есть постановление Конституционного суда РФ от 23 марта 2023 года, в котором обосновывается позиция, что гостевой дом — это не гостиница, а право собственника использовать жилые помещения по своему усмотрению. Оно дано ему не только жилищным и гражданским кодексами, но и конституционным правом пользования своим жилым помещением в своих интересах, в том числе коммерческих. Есть законодательная норма — сдача собственного жилья по договорам краткосрочной аренды. Отсюда и нужно исходить в понимании того, что такое гостевой дом»,— отмечает госпожа Марнопольская.

Чтобы заниматься предпринимательской деятельностью и получать доход от сдачи жилого дома на земле ИЖС, в соответствии с Земельным кодексом РФ нужно получить вид разрешенного использования земли — для коммерческого использования

Она подчеркивает, что гостевой дом и гостиница требуют разных подходов и критериев для классификации. В гостевых домах может не быть сопоставимых с гостиничными площадей номеров, материально-технического обеспечения, к примеру той же вентиляции, и много другого. «Поэтому необходимо создать отдельный реестр гостевых домов и разработать индивидуальные для этой формы собственности требования. Это нужно нормализовать в актах, которые гостевые дома будут обязаны соблюдать»,— говорит госпожа Марнопольская.

Другой спорный момент, по мнению эксперта, заключается в следующем. Чтобы заниматься предпринимательской деятельностью и получать доход от сдачи жилого дома на земле ИЖС, в соответствии с Земельным кодексом РФ нужно получить вид разрешенного использования земли — для коммерческого использования. «Так как на земле ИЖС действующим законодательством запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, ответ на вопрос, какой вид разрешенного использования земли можно было бы дополнительно включить для такого собственника, мы не получили до настоящего времени»,— отмечает Валентина Марнопольская.

Кроме того, в предлагаемом законопроекте одно из требований к гостевому дому — «размещение на земельном участке с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства». Валентина Марнопольская обращает внимание на то, что многие объекты размещения располагаются на землях садовых товариществ, и что будет с ними, в законе не прописано.

Госпожа Марнопольская считает, что принятие законопроекта может привести не к обелению рынка, а вызвать противоположный желаемому эффект. «Многие объекты не соответствуют требованиям, предъявляемым к гостиницам даже в категории “без звезд”. У них не останется другого выбора, кроме как работать в темную. При этом санкций для тех, кто откажется легализовать свою деятельность, в законе не прописано. А значит кто-то захочет быть включенным в реестр, а кто-то нет, это приведет к процветанию недобросовестной конкуренции»,— констатирует эксперт.

Например, в законопроекте говорится, что гостевой дом, не включенный в единый реестр, не сможет себя рекламировать, зарегистрированный же гостевой дом на рекламе должен указывать номер регистрации. «На практике это будет так. Рекламодатель не обязан спрашивать, есть ли у меня этот номер. Даже если он есть, я могу поставить какой угодно, а могу не поставить. Нет ответственного, который бы сказал: без этого номера я не могу дать вашу рекламу. Идея хороша, но с правовой точки зрения не прописана. И таких моментов в законопроекте множество. Документ можно трактовать на свое усмотрение, что в случае его принятия приведет к многочисленным спорным ситуациям»,—- уверена эксперт.

Маргарита Синкевич

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram