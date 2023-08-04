Стало известно о гибели на Украине еще троих военных из Черноземья

В ходе посмертного награждения участников специальной военной операции орденами Мужества стало известно о гибели на территории Украины троих уроженцев регионов Черноземья, о смерти которых ранее не сообщалось публично.
Мэр Орла Юрий Парахин накануне передал ордена Мужества семьям погибших в зоне спецоперации добровольца Дмитрия Абашина и мобилизованного Андрея Панкратова. Также господин Парахин передал орден родственникам добровольца Игоря Ксендзыка, командовавшего минометным взводом и погибшего под Кременной 1 февраля.
В Новохоперске Воронежской области военный комиссар района Андрей Будаев накануне вручил орден Мужества матери погибшего на Украине контрактника Сергея Папулова. Он отправился на службу в августе 2022-го, об обстоятельствах и дате гибели военного не сообщалось.
«Спасибо вам большое за сына… Он отдал жизнь, защищая интересы своей страны»,— прокомментировал награждение на своей странице глава администрации Новохоперского района Виктор Королев.