Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 24 марта

8:25. Мобилизованный белгородец был успешно прооперирован в одной из клиник Белгорода, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, за последнее время власти помогли еще «трем нашим бойцам» получить необходимую медицинскую помощь в лечебных учреждениях Луганской народной республики. «Мне кажется, это наша задача — помогать всем, что есть в наших силах. Начиная строительными материалами, и заканчивая медицинской помощью. Стараемся, старались и будем стараться. И сам им обещал, и вижу, что они рассчитывают на нашу помощь», — написал Вячеслав Гладков у себя на странице в социальной сетив «ВКонтакте».