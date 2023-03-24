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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 24 марта

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

8:25. Мобилизованный белгородец был успешно прооперирован в одной из клиник Белгорода, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, за последнее время власти помогли еще «трем нашим бойцам» получить необходимую медицинскую помощь в лечебных учреждениях Луганской народной республики. «Мне кажется, это наша задача — помогать всем, что есть в наших силах. Начиная строительными материалами, и заканчивая медицинской помощью. Стараемся, старались и будем стараться. И сам им обещал, и вижу, что они рассчитывают на нашу помощь», — написал Вячеслав Гладков у себя на странице в социальной сетив «ВКонтакте».

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