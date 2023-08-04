Глава минздрава Самарской области опроверг информацию о своем задержании

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании. Он отметил, что накануне был вызван для опроса, но уже вернулся на работу. Информацию «Ъ» подтвердили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Вчера, 3 августа, я был вызван в РОВД Ленинского района для опроса по поводу заявления, поступившего в адрес правоохранительных органов. По окончании опроса и в связи с окончанием очередного отпуска приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Нахожусь на рабочем месте»,— сообщил Армен Бенян.

По словам министра, работа ведомства проходит в штатном режиме: «Проводятся внутриведомственные и отраслевые мероприятия, направленные на усиление контроля за реализацией ряда направлений нацпроекта "Здравоохранение", программы "Модернизация первичного звена здравоохранения в РФ", реализацией иных полномочий и вопросов ведения министерства».

В пресс-службе областного правительства отметили, что накануне ряд СМИ и каналов в соцсетях распространили ложную информацию о задержании министра, ссылаясь на недостоверные источники.

В четверг, 3 августа, распространялась информация о задержании министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и его заместителя — руководителя департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Асланбека Майрамукаева по подозрению в мошенничестве. Позже Армен Бенян был отпущен после допроса. Расследованием уголовного дела занимается УМВД Самары. Предположительно оно связано с уголовным делом бывшего заместителя главного врача Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина по экономическим вопросам Алексея Ошуркова, который обвиняется в заключении с ООО «Диэль» госконтрактов по завышенной цене.

Ани Айвазян, Самара