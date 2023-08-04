Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава минздрава Самарской области опроверг информацию о своем задержании

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании. Он отметил, что накануне был вызван для опроса, но уже вернулся на работу. Информацию «Ъ» подтвердили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Вчера, 3 августа, я был вызван в РОВД Ленинского района для опроса по поводу заявления, поступившего в адрес правоохранительных органов. По окончании опроса и в связи с окончанием очередного отпуска приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Нахожусь на рабочем месте»,— сообщил Армен Бенян.

По словам министра, работа ведомства проходит в штатном режиме: «Проводятся внутриведомственные и отраслевые мероприятия, направленные на усиление контроля за реализацией ряда направлений нацпроекта "Здравоохранение", программы "Модернизация первичного звена здравоохранения в РФ", реализацией иных полномочий и вопросов ведения министерства».

В пресс-службе областного правительства отметили, что накануне ряд СМИ и каналов в соцсетях распространили ложную информацию о задержании министра, ссылаясь на недостоверные источники.

В четверг, 3 августа, распространялась информация о задержании министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и его заместителя — руководителя департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Асланбека Майрамукаева по подозрению в мошенничестве. Позже Армен Бенян был отпущен после допроса. Расследованием уголовного дела занимается УМВД Самары. Предположительно оно связано с уголовным делом бывшего заместителя главного врача Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина по экономическим вопросам Алексея Ошуркова, который обвиняется в заключении с ООО «Диэль» госконтрактов по завышенной цене.

Ани Айвазян, Самара

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...