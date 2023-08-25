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Дни рождения

Равиль Гайнутдин

Равиль Гайнутдин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Равиль Гайнутдин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 64 года председателю Совета муфтиев, председателю Духовного управления мусульман Равилю Гайнутдину

Его поздравляет президент Национальной медицинской палаты, детский доктор мира Леонид Рошаль:

— Уважаемый Муфтий Равиль хазрат! В день вашего рождения примите искренние поздравления, пожелания здоровья и благополучия на долгие годы. Вы духовный лидер мусульман России, достигший авторитета и уважения не только мусульман, но и всех здравомыслящих людей. Ваши слова никогда не расходятся с поступками, и в этом проявляются культурные и этические качества личности, своим образом жизни Вы приносите всем людям понимание заповедей Единобожия. Ваша способность всегда найти нужные слова и предложить нужные дела происходят от Вашего высочайшей нравственности внутреннего мира, а Ваше духовное служение и духовно-просветительская деятельность снискали Вам заслуженное общественное признание. Желаю Вам дальнейшей активной жизнедеятельности, энергии и оптимизма для осуществления всех благородных начинаний, и пусть на пути высокого созидания рядом с Вами всегда будут верные единомышленники и друзья.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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