Римму Митрошенко ждут в Москве в сентябре

28 июля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Томск» мы рассказали историю 16-летней Риммы Митрошенко из Томской области («Долгожданная Римма», Алексей Каменский). У девочки прогрессирует сколиоз, искривление уже достигло 4-й, самой тяжелой степени. Ни лечебная физкультура, ни корсет не помогли, деформация позвоночника усиливается. Римме нужна операция, московские хирурги готовы провести ее по новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), но оплата маме девочки не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 391 004 руб.) собрана. Рита, мама Риммы, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 28 июля 18 027 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Томск», «Липецк», «Ока», «Смоленск», а также 137 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 20 детям на 17 760 791 руб.