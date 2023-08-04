Из свежей почты

Даниил Стешин, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 153 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 70 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 18 тыс. руб.

Сын родился обвитый пуповиной, синий от удушья, заметно отставал в развитии. В год Дане диагностировали ДЦП, мы использовали все доступные методы лечения, и к полутора годам он смог сидеть без поддержки. В семь лет сын наконец научился ходить, но до сих пор держится неуверенно, плохо работает левая рука. Говорит фразами, но не все звуки выговаривает. Дане готовы помочь специалисты Института медтехнологий (ИМТ) в Москве, но с оплатой нам не справиться. Инна Стешина, Саратовская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Даниил нуждается в госпитализации для коррекции тонуса мышц, развития мелкой моторики, координации движений и равновесия, улучшения речи».

Кирилл Болибрук, 4 года, расщелина губы и нёба, недоразвитие челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 148 260 руб.

Внимание! Цена лечения 249 260 руб. Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» внес 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 21 тыс. руб.

Кирюша родился с тяжелыми дефектами: полной расщелиной верхней губы и нёба. В четыре месяца малыша прооперировали — зашили губу, через полгода устранили расщелину нёба. Сейчас Кирюша ходит в детский сад, занимается с логопедом, но речь у него невнятная, зубы растут скученно, прикус нарушен. Сыну предстоит операция, а перед ней необходимо провести сложное ортодонтическое лечение, но нам его не оплатить. Анастасия Болибрук, Кемеровская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Кириллу требуется ортодонтическое лечение, чтобы подготовить его к костной пластике альвеолярного отростка верхней челюсти».

Русалина Валиева, 16 лет, острый миелобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга, требуется подбор и активация неродственного донора, доставка трансплантата. 167 785 руб.

Внимание! Цена подбора, активации донора и доставки трансплантата 839 785 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 650 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Югория» соберут 22 тыс. руб.

В феврале 2020 года дочка заболела. Анализы крови показали наличие онкоклеток, и ей поставили страшный диагноз «острый лейкоз», начали химиотерапию. Наступила ремиссия, а через год болезнь вернулась. Вновь провели лечение и затем пересадку костного мозга, донором стала я. Клетки прижились, Русалине стало лучше, но в феврале этого года случился второй рецидив. Сейчас ей поможет только пересадка костного мозга от неродственного донора. Помогите спасти дочку! Фируза Валиева, Ханты-Мансийский АО

Заведующая отделением Областной детской клинической больницы Лариса Вахонина (Екатеринбург): «Русалине по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга от неродственного донора. Подбором и активацией донора, доставкой трансплантата занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

София Князева, 11 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 151 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 330 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 19 тыс. руб.

Дочка родилась с переломами, врачи диагностировали несовершенный остеогенез. Сонечка была очень слабой, почти не росла, руки и ноги у нее были деформированы. Мы узнали о клинике, где лечат «стеклянных» детей. Благодаря помощи Русфонда дочке провели несколько операций, бедра и голени укрепили телескопическими штифтами. Соня начала вставать у опоры и делать шаги с поддержкой. По улице она передвигается на коляске, дома ползком. Чтобы научиться ходить, ей необходимо продолжать лечение. Надеемся на вашу помощь. Вера Князева, Пермский край

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «У Сони есть все шансы вести обычную жизнь с минимальными ограничениями. Требуется продолжить медикаментозное лечение и реабилитацию».

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