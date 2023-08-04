47,8 процента составила годовая инфляции в Турции по итогам июля, сообщил ЦБ этой страны. В июне этот показатель замедлился до 38,2% после пиковых значений октября прошлого года, когда темпы роста цен превышали 85%. Месяц к месяцу, однако, инфляция была минимальной в мае, когда она почти не выросла. Затем рост цен вновь стал ускоряться — в июле прирост составил 9,5% против 3,9% в июне. Июльские данные подтверждают, что решения турецкого ЦБ, новое руководство которого приступило к ужесточению монетарной политики, пока не являются достаточными: 22 июня ставка была повышена на 6,5 процентного пункта, 20 июля — всего на 2,5 пункта, что было ниже ожиданий участников рынка.

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