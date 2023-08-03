Глава Минсельхоза Польши: ряд стран ЕС закроют границу для зерна из Украины после 15 сентября

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в интервью PAP заявил, что после 15 сентября, когда закончится срок введенных ЕС ограничений на ввоз украинских зерновых, ряд стран Евросоюза вслед за Польшей закроют границы для зерна из Украины.

«Даже если Еврокомиссия не продлит ограничения, мы закроем границу для украинских продуктов после 15 сентября. Полагаю, некоторые из пяти соседних стран сделают то же самое. Это не направлено против кого-то, а вызвано заботой о благополучии фермеров»,— сказал господин Телус в интервью (цитата по публикации пресс-службы Минсельхоза Польши в Twitter).

Министр подчеркнул, что Польша хочет помогать и помогает Украине, но благополучие польских фермеров для страны — в приоритете.

После начала военного конфликта на Украине значительные объемы украинской агропродукции начали поставляться по суше, через Евросоюз из-за ограничения работы портов. Это вызвало падение цен, об убытках местных фермеров сообщали Польша, Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния. Для решения проблемы ЕС до 15 сентября запретил импорт пшеницы, ячменя, рапса и семян подсолнечника в эти страны, при этом транзит зерна по их территории разрешен.

Эрдни Кагалтынов