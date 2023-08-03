Канатное метро в Краснодаре передумали строить из-за дороговизны проекта

Власти Краснодара отказались от строительства канатного метро, предварительная стоимость которого составляла около 11 млрд руб. Как сообщает портал 93.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии, идею признали неэффективной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Однако ввиду высокой стоимости проекта и его неэффективности для глобального решения транспортных проблем в Краснодаре решено отказаться от его реализации»,— отметили в управлении инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Краснодара.

Впервые о проекте стало известно в 2017 году. Он предполагал строительство канатной дороги протяженностью 36 км с 13-ю станциями. Планировалось, что таким образом в Краснодаре появится еще один вид общественного транспорта, за счет которого можно будет решить проблему пробок.

Позже власти города заявили, что канатная дорога будет предназначена для туристов и не сможет решить проблему пробок из-за сложностей с прокладкой маршрута с учетом застройки города. В 2021 году урбанисты оценивали проект в 1 трлн руб.

Татьяна Ручкина

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