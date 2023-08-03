На Урале задержали мужчин, которые избили девушку из-за цвета волос

В Каменске-Уральском Свердловской области задержаны двое мужчин, которые пытались утопить в фонтане и избили девушку 2004 года рождения. Мать девушки рассказала, что нападавшим не понравилась ее внешность, «мол, она похожа на еврейку и волосы голубые». Пресс-секретарь регионального ГУ МВД рассказал, что мужчины признались, что были пьяны в момент нападения. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Видео, на котором двое несут девушку с голубыми волосами в фонтан, появилось ранее в соцсетях. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД ТАСС, пострадавшая обратилась с заявлением в полицию вчера, 2 августа, а само нападение произошло 1 августа. Он рассказал, что задержанные 1991 и 1993 годов рождения ранее были судимы за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков. «Мотивацией такого поступка стал не понравившийся им внешний вид девушки с разноцветными волосами»,— сказал представитель полиции.

Мать девушки в разговоре с KU66.RU сказала, что, по словам нападавших, они недавно вернулись с военной операции на Украине. В МВД сообщили, что эта информация не соответствует действительности и нападавшие к военной службе отношения не имели. Telegram-канал RusNews опубликовал видео с признательными показаниями мужчин. Оба сказали, что сожалеют о содеянном, один из них заявил, что готов извиниться перед девушкой лично.

Василий Алексеев, Екатеринбург; Виктория Колганова