«Международный полицейский» остался среди надзирателей

Петербургский предприниматель Дмитрий Сбруев, прозванный в прессе «международным полицейским», не смог убедить суд заменить ему остаток срока на принудительные работы. В августе прошлого года он в числе пятерых человек, признанных виновными в мошенничестве при строительстве стадиона «Газпром Арена», получил пять с половиной лет тюрьмы и штраф в полмиллиона рублей. Против послаблений выступили прокурор и администрация колонии. Представитель пенитенциарного учреждения отметил, что осужденный поощрений за все время не заработал. Да и возместил сущие копейки, установил суд. Претензии к Сбруеву у правоохранительных органов появились еще осенью 2017 года, а прозвище он свое получил из-за найденных при обыске корочек Международной ассоциации полицейских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Колпинский районный суд Петербурга рассмотрел в четверг, 3 августа, прошение 49-летнего бизнесмена и экс-соучредителя ООО «Ди энд эй Логистика» Дмитрия Сбруева о замене наказания на не связанное с заключением. В августе прошлого года его вместе с тремя подельниками — Сергеем Беляевым, Валерием Морозовым и Андреем Соболевым — отправили решетку по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурант получил пять с половиной лет колонии и штраф в 500 тыс. рублей. Остальным раздали сроки от трех с половиной до шести лет. Еще один соучастник, Андрей Половко, избежал тюрьмы, отделавшись условным приговором.

По версии следствия, осужденные похитили десятки миллионов рублей на поставке техники для обеспечения безопасности (видеокамер, серверов, рабочих станций и прочего) производства Dallmeier Electronic GmbH & Co. KG при строительстве стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове. Суд постановил, что стоимость товара была сильно завышена. В материалах дела говорится, что злоумышленники заказали оборудование у немецкого производителя, а затем провернули ряд фиктивных сделок через знакомых посредников, в результате которых оно было закуплено почти на 180 млн рублей дороже. В 2019 году глава СК России Александр Бастрыкин в интервью журналистам поименно указал, что основными подозреваемыми по делу проходит данная пятерка.

Однако неприятности с законом у Дмитрия Сбруева случились несколько раньше. Осенью 2017 года он был задержан по обвинению в отъеме собственности у своего бизнес-партнера, совладельца «Ди энд Эй Логистика» Андрея Герцена. Компания занималась международными грузоперевозками и таможенным оформлением грузов и в равных долях принадлежала обоим коммерсантам. По материалам дела, в 2013 году Дмитрий Сбруев подделал подпись господина Герцена на протоколе общего собрания фирмы, которое якобы одобрило сделку по продаже 50 седельных тягачей и прицепов.

“Ъ” уже писал об этом. Изначально Сбруеву вменяли все ту же 159-ю статью, но потом изменили обвинение на менее жесткую — злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Тогда в СМИ он получил прозвище «международный полицейский», поскольку при обыске в его квартире, помимо 10,6 млн рублей, €7 тыс. и $18,8 тыс., было обнаружено удостоверение сотрудника Международной ассоциации полицейских.

На последнем же заседании бизнесмен просил заменить неотбытую часть наказания на принудительные работы. Прокурор и администрация ИК выступили против, но представитель городского комитета по строительству, который является потерпевшей стороной, возражений не представил и оставил вопрос на усмотрение судьи. Суд указал, что Сбруев поощрений не имеет, возместил только 30 тыс. рублей, что несоизмеримо мало с причиненным ущербом,— и в послаблениях отказал. В колонии фигурант работает на участке «Ижорский текстиль» укладчиком-упаковщиком. Этим он и продолжит пока заниматься.

Андрей Кучеров