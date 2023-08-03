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Коммерсантъ FM
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Суд снял арест с 49,99% акций ДВМП, которые принадлежали компаниям Зиявудина Магомедова

Арбитражный суд Москвы снял арест с 49,99-процентной доли в ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП; головная компания FESCO), которая принадлежала кипрским компаниям Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd. Компании с Кипра, в свою очередь, подконтрольны осужденному основателю группы компаний «Сумма» (владеет 32,5% акций FESCO) Заявудину Магомедову, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на определение суда.

Заявудин Магомедов

Заявудин Магомедов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Заявудин Магомедов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Арест на эти акции был наложен в рамках обеспечительных мер по иску ДВМП о взыскании с Магомедова и пяти иностранных компаний более 80,1 млрд руб. и около $13,8 млн. Арбитражный суд удовлетворил иск и взыскал средства с осужденного бизнесмена и четырех из пяти компаний-ответчиков. Среди них GS Universal Investment Holdings Ltd (Британские Виргинские острова), кипрские Maple Ridge Ltd, Smartilicious и En. Взыскать средства с компании Felix L.P. (Каймановы острова) суд отказался.

В связи с удовлетворением иска необходимость в обеспечительных мерах пропала, поэтому ДВМП 24 июля обратился в Арбитражный суд с ходатайством об их отмене.

1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам лишения свободы и штрафам по 2,5 млн руб., признав их виновными в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Эрдни Кагалтынов

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