X5 Group объявила о выпуске своих ГДР на Московской бирже

Компания X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») заявила о выпуске проспекта глобальных депозитарных расписок (ГДР) для торговли на Московской бирже. Проспект будет подан на регистрацию в Центробанк и опубликован после одобрения регулятором, сообщила компания.

«Этим шагом Х5 стремится обеспечить непрерывный допуск к торгам своими ГДР на Московской бирже, который не зависит от листинга компании и допуска к торгам на других торговых площадках»,— говорится в сообщении Х5 Group. Компания отмечает, что ограничений на торговлю своими ГДР на Московской бирже она не ожидает. На закрытии торгов сегодня, 3 августа, акции X5 торговались ближе к 2195 руб. с приростом 4,72%.

ГДР удостоверяют право компаний выпустить акции либо конвертируемые облигации за рубежом и выпускаются по большей части для европейского рынка. За организацию эмиссии отвечает иностранный депозитарный банк. ГДР дают возможность вывести национальные акции на зарубежную биржу и предложить ценные бумаги зарубежным инвесторам.

X5 Group — ведущая российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток» и «жесткими» дискаунтерами «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося».

Полина Мотызлевская