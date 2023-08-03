Задержание главы самарского минздрава связано с уголовным делом его бывшего заместителя

Задержание главы самарского минздрава Армена Беняна связано с уголовным делом его бывшего заместителя Алексея Ошуркова. В ближайшее время чиновнику выберут меру пресечения, сообщил источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

Бывшего заместителя главного врача Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина по экономическим вопросам Алексея Ошуркова задержали в апреле текущего года. Вместе с ним был задержан руководитель ООО «Диэль». По версии следствия, замглавврача заключил с компанией контракт на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования по завышенной цене.

В июне прошлого года Алексей Ошурков впервые оказался в центре уголовно дела — о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следователей, Алексей Ошурков в октябре 2021 года заключил с компанией контракт на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования по цене на 55% выше рыночной стоимости аналогичного товара.

Евгений Чернов