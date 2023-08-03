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Глава СК Бастрыкин проконтролирует проверку соблюдения законодательства при застройке Красносельского района

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку соблюдения градостроительного кодекса при строительстве новых жилых домов в Красносельском районе Петербурга. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Региональное управление Следкома проводит процессуальную проверку после получения жалоб. Ранее от жителей жилых домов по улице Доблести в правоохранительные органы поступали обращения. В них петербуржцы заявили, что строительство многоэтажного дома в районе может привести к разрушению соседних домов и подтоплениям из-за грунтовых вод.

Кроме того, жители рассказали об инфраструктурных проблемах поблизости: в квартале размещены только один детский сад и одна школа.

Господин Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Петербургу подготовить доклад о проверке и ее ходе.

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