Талибы предложили России присоединиться к строительству Трансафганской железной дороги

Афганистан приглашает Россию и Казахстан поучаствовать в проекте строительства Трансафганской железной дороги. Об этом сообщил министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи.

«Мы приглашаем для участия в данном проекте Российскую Федерацию и Республику Казахстан. В моем понимании это не является вложением инвестиций только в Афганистан, эта железная дорога на пользу всем, и мы готовы принять рабочие группы этих стран и рассматривать вместе с ними этот проект»,— заявил господин Азизи на казахстанско-афганском бизнес-форуме (цитата по ТАСС).

Министр предложил создать офис в Кабуле совместно с Россией, Казахстаном и Узбекистаном, чтобы сократить время согласования технических вопросов в рамках проекта.

Соглашение о строительстве Трансафганской железной дороги Термез—Мазари—Шариф—Кабул—Пешавар было подписано в феврале 2021 года. Однако в августе «Талибан» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) захватил власть в Афганистане. Строительство приостановилось из-за отсутствия средств.

Коридор протяженностью 600 км должен соединить страны Евросоюза, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и государства Юго-Восточной Азии. На строительство заложено около пяти лет. Стоимость проекта оценивается в $5 млрд.

Лусине Баласян