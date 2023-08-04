Безоконные действия

В Выборге открывается 31-й фестиваль российского кино, который раньше назывался «Окно в Европу». Теперь он именуется просто «Выборг» — такую перемену оргкомитет объясняет тем, что «в свете происходящих в мире событий» ему бы не хотелось, «чтобы название фестиваля провоцировало споры». Слоган его тем не менее остался прежним: «Российское кино — прогноз на завтра», и более 80 фильмов-участников постараются как могут ему соответствовать. О том, что можно будет посмотреть на фестивале с 4 по 11 августа, рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстрацию отечественных кинодостижений откроет мелодрама Ольги Бычковой «Нина» с ее тбилисским колоритом

Фото: Pan-Atlantic Studio Демонстрацию отечественных кинодостижений откроет мелодрама Ольги Бычковой «Нина» с ее тбилисским колоритом

Фото: Pan-Atlantic Studio

Представляя программу и жюри фестиваля на пресс-конференции в конце июля, его организаторы подчеркнули свое намерение продолжать традиции, сложившиеся за его тридцатилетнюю историю, а также почтить память одного из его основателей и бессменного президента в течение последних двадцати лет — киноведа и кинокритика Армена Медведева, скончавшегося в прошлом году. Вслед за ним «Выборг» по-прежнему делает ставку на «дружелюбную атмосферу и прихотливое содержание». А имя Медведева теперь будет носить одна из фестивальных программ — конкурс «Выборгский счет», победитель которого определяется зрительским голосованием. В него вошли четыре картины, уже участвовавшие в других российских киносмотрах: «Край надломленной луны» Светланы Самошиной, «Тайное влечение» Стаси Венковой, «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой и «Как починить велосипед» Никандра Федорова.

Основных конкурсных программ в Выборге традиционно три: игровая, документальная и анимационная. Жюри первой из них возглавил режиссер Сергей Урсуляк, а оценивать фильмы вместе с ним будут сценарист и продюсер Андрей Золотарев, актриса Дарья Екамасова, кинокритик Егор Москвитин и Ольга Гнедич, успевшая в своей профессиональной жизни побыть и актрисой, и режиссером, и сценаристкой, и оператором, и монтажером. Председателем жюри конкурса неигрового кино стал режиссер, сценарист и продюсер Евгений Григорьев, а анимационного — аниматор Денис Чернов.

По словам программного директора «Выборга» Андрея Апостолова, тренды программы этого года — жанровое разнообразие и ориентация на яркие актерские работы. Откроет фестиваль фильм Оксаны Бычковой «Нина», главные роли в котором сыграли Юлия Пересильд и Евгений Цыганов. Режиссера многое связывает с Выборгом — именно здесь в 2006 году был представлен ее дебют, романтическая комедия «Питер FM», а в 2008-м — ее вторая картина «Плюс один». Новый фильм, премьера которого состоялась в этом году на Шанхайском международном кинофестивале, рассказывает о женщине, которая оставляет свою спокойную жизнь, чтобы встретиться с бывшим возлюбленным в Тбилиси.

Лента Бычковой войдет в конкурс игрового кино, который всего включает 11 картин, среди которых четыре дебюта. Светлана Филиппова раньше уже участвовала в выборгском фестивале с анимационными работами, а теперь привезла сюда свой первый игровой фильм «Лиссабон», рассказывающий о конфликте поколений в одной распавшейся семье. Другие режиссеры-дебютанты в конкурсе: Иля Малахова с картиной «Привет, мама», героиня которой живет надеждой на возвращение давно пропавшей матери, Сергей Илютин с драмой взросления «Первое лето» и Алексей Степанов, чья лента «Осьминог» посвящена теме проживания и осмысления психологических травм.

Кроме них в конкурсную программу вошли экранизация повести Александра Володина «Блондинка», поставленная Павлом Мирзоевым, «Лунатики» Юрия Мороза, «Свет» Антона Коломейца, «Одним днем» Стаса Иванова и «Отпуск в сентябре» Романа Михайлова — уже четвертая картина, снятая математиком, философом, писателем, а теперь еще и плодовитым режиссером всего за два неполных года. По еще одной выборгской традиции, не обошлось в основном конкурсе и без якутского кино: его представляет «Схватка» Никандра Федорова о борце Вячеславе Карпове, первом чемпионе СССР родом из Якутии.

В конкурсе неигрового кино участвуют 15 фильмов, а анимационного — 27. Кроме того, в этом году организаторы выборгского фестиваля впервые включились в сериальный бум: в рамках внеконкурсной программы «Осенние премьеры» будет показан первый эпизод нового шоу онлайн-кинотеатра Premier «Убить Риту». Закроет фестиваль фильм режиссерского дуэта Карена Оганесяна и Валерия Белоцерковского «У людей так бывает» с впечатляющим актерским составом, включающим Константина Хабенского, Владимира Меньшова, Юрия Стоянова, Галину Польских, Дарью Урсуляк, Любовь Толкалину и других известных артистов. Что там с прогнозом насчет завтрашнего дня российского кино — судить сейчас довольно сложно, но его настоящее «Выборг» отражает вполне адекватно.