«Выстроен путь от школы к университету и дальше в профессию»

Российские промышленные и технологические компании нуждаются в высококлассных инженерах. Кузницей таких кадров станет система студенческих конструкторских бюро (СКБ), которая сейчас активно формируется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой МИСиС Фото: Предоставлено пресс-службой МИСиС

Рабочая группа при Минобрнауки России занимается подготовкой нормативно-правовых документов и «дорожной картой» по созданию и развитию СКБ в вузах. Проект будет представлен в конце ноября на Конгрессе молодых ученых.

Студенческое конструкторское бюро — это организация, объединяющая на добровольных началах студентов среднего профессионального и высшего образования, школьников, магистрантов, аспирантов, молодых ученых, рабочих и инженеров (до 35 лет), активно участвующих в техническом творчестве и спортивном моделизме, прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах.

Студенческие конструкторские бюро осуществляют свою деятельность по многим направлениям. Они охватывают большое количество позиций, которые уже востребованы, а со временем их актуальность будет только возрастать. Это 3D-моделирование, компьютерная инженерия, робототехника, аэрокосмическая инженерия, БПЛА, микроэлектроника, машиностроение и другие.

В настоящее время на базе вузов работают 58 таких бюро, где молодые исследователи и разработчики еще во время обучения получают практический инженерный опыт по приоритетным направлениям экономики, а также участвуют в проектах индустриальных партнеров. Это позволит им в ближайшее время стать востребованными специалистами, которые будут решать задачи по укреплению технологического суверенитета страны.

Планируется интегрировать студенческие конструкторские бюро в федеральный проект Минобрнауки России «Передовые инженерные школы». Цель передовых инженерных школ — обеспечить высокопроизводительные экспортно ориентированные секторы экономики страны высококвалифицированными кадрами для отстаивания технологического суверенитета нашей страны.

К 2030 году на базе ведущих инженерных университетов будут созданы 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными российскими компаниями. В настоящее время ведется работа по разработке методических рекомендаций по интеграции студенческих конструкторских бюро в передовые инженерные школы.

Ольга Петрова, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации:

«Мы продолжаем работать над бесшовной образовательной экосистемой, когда выстроен понятный вектор от школы к университету и дальше в профессию. И молодежные (студенческие) конструкторские бюро должны стать частью этой среды.

Мы предлагаем талантливым школьникам попробовать себя в роли инженеров, показываем им пути самореализации в рамках конструкторских бюро. У студентов как наставников появится возможность презентовать, доработать, найти единомышленников и в конечном итоге реализовать свои конструкторские проекты. Кроме того, школьники и студенты под руководством опытных старших наставников смогут получить бесценный практический опыт и уникальные навыки, которые не только расширят их горизонт мышления, но и покажут перспективы профессионального роста.

В итоге все это позволит выстроить бесшовный переход инженерно-ориентированной молодежи в систему высшего образования, а впоследствии выстроить успешную траекторию уже в профессии».

Виртуальные двойники заводов и транспорт для Арктики

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Благодаря партнерству Курганского государственного университета с предприятиями в 2022 году на базе вуза в рамках гранта Минобрнауки России по созданию «Передовых инженерных школ» был открыт Инжиниринговый центр КГУ Progressor.

В этом центре над проектами для ООО «Такстелеком», ООО «Вездеходы “Бурлак”», НПО «Курганприбор», ПАО «Курганмашзавод» там работают около 30 студентов старших курсов и магистранты. Для завода «Вездеходы “Бурлак”» они создают арктический квадроцикл, VR-двойники производственных объектов и узлов. Для предприятия «Буровые установки Кургана» — трубный зажим, а для «Регион 45» — битумный насос.

Помимо разработки технических решений для промышленности молодые исследователи осваивают еще одно перспективное направление. Сейчас СКБ вуза интегрируется в инжиниринговый центр молодежной лаборатории КГУ «Перспективные материалы для индустрии и биомедицины». Магистранты совместно со студентами исследуют материалы, которые будут оптимальны для создания имплантатов для закрытия дефектной костной ткани, разрабатывают опытные образцы. Совместный проект ученых, врачей и индустриальных партнеров реализуется в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы».

Инновационные продукты для крупных компаний Азиатско-Тихоокеанского региона

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Высокотехнологичные инженерные решения для предприятий разрабатывают участники студенческого конструкторского бюро, созданного по программе Минобрнауки России «Приоритет-2030» в Дальневосточном федеральном университете. На новой площадке студенты реализуют проекты по интернету вещей, большим данным, робототехнике, биоинженерии, космическим системам и нейротехнологиям. Участники конструкторских бюро сотрудничают с крупными предприятиями, которые предоставляют экспертов для консультирования команд и нередко сами выступают как заказчики. В их числе — компании «Роскосмос», «Роснефть», РЖД, DNS, группа компаний FESCO, «Моторика», Bitronics Lab, «Спутникс», а также ведущие вузы и научные организации страны.

Студенты под руководством молодых инженеров и ученых в рамках программы «Приоритет-2030» уже разработали механические узлы и различные электронные и печатные платы для устройств экологического и водного мониторинга. Эти элементы будут использоваться для сбора и обработки данных, создания алгоритмов управления и визуализации в нескольких проектах вуза:

— «Аддитивные технологии в судо- / авиастроении»,

— «Научно-образовательный и испытательный полигон: интернет вещей и интеллектуальные технологии устойчивого развития (FEFU AI Testing Ground: IoT & ESG)»,

— «Научно-образовательный и испытательный полигон: искусственный интеллект и цифровые медицинские сервисы (FEFU Al Testing Ground: MedTech)».

Эти проекты в дальнейшем будут дорабатываться совместными усилиями в Молодежном конструктором бюро ДВФУ.

От студенческой инициативы до крупнейшего бюро

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Студенческое конструкторское бюро НИТУ МИСИС — объединение студентов, которые занимаются инжинирингом: учатся моделировать, собирать программируемых роботов, создавать нейронные сети.

СКБ было создано в 2010 году двумя сокурсниками — Алексеем Карфидовым и Дмитрием Васильевым — при личной поддержке ректора вуза. Со временем студенческое объединение переросло в крупнейшее в России частное бюро промышленного дизайна «Карфидов Лаб» с центрами разработки в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Сегодня в студенческом конструкторском бюро под кураторством Алексея Карфидова, который заведует кафедрой инжиниринга технологического оборудования, занимаются 27 студентов направлений «Технологические машины и оборудование», «Металлургия», «Прикладная математика». Ребята создают роботов для чемпионата инженерных команд «Битва роботов», которых представят на соревнованиях в августе 2023 года.

В числе партнеров бюро помимо «Карфидов Лаб» — «Сбер» и инжиниринговый центр высокой сложности «Кинетика».

Новые разработки для отечественного автопрома

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Одно из самых молодых студенческих бюро в России открылось в мае этого года на базе Инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения Уральского федерального университета (ИЦЦТМ УрФУ), созданного в партнерстве с ООО «Адванс инжиниринг» при поддержке Минобрнауки России. Пилотным проектом бюро станет разработка полного цикла производства малолитражных двигателей для отечественного гиганта автопрома — ПАО «КамАЗ».

«Этот проект позволяет при кураторской поддержке разработать нужные для отрасли изделия, а долгосрочные партнерские отношения инжинирингового центра позволят реализовать их запуск в серию. Мы делаем все, чтобы студенты, пришедшие в проект, смогли реализовать себя в инновационных направлениях производства»,— отмечает директор ИЦЦТМ УрФУ Максим Сапогов.

В рамках проекта молодые инженеры будут разрабатывать семейство транспортных рядных четырехцилиндровых двигателей с воспламенением от сжатия. Рабочий объем таких двигателей — 2 литра с достижением перспективных экологических требований «Евро-5» и «Евро-6». Студентам предстоит провести исследования решений и технологий, смоделировать рабочий процесс двигателя внутреннего сгорания, термодинамику, кинематику и прочность изделий, разработать промышленный дизайн и математические модели двигателей. Они будут задействованы не только в изготовлении, но и в испытании опытных образцов. Лучшие участники СКБ получат предложение по трудоустройству в ИЦЦТМ УрФУ и ПАО «КамАЗ».

Ближе к космосу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено КБ Курганского государственного университета Фото: предоставлено КБ Курганского государственного университета

Экспериментальные летные образцы разрабатывают участники учебно-научного молодежного космического центра Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. В проектах задействованы более 100 студентов, аспирантов и молодых ученых вуза.

Центр сотрудничает с рядом ведущих предприятий и компаний сферы космонавтики: РКК «Энергия» им. С. П. Королева, АО «ЦНИИмаш», ВПК «НПО машиностроения», АО «Корпорация ВНИИЭМ», АО «НПО Лавочкина», АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем», ФГБУ «ИПГ» и другими.

Студенты и молодые ученые разрабатывают микроспутники серии «Бауманец», нано- и пикоспутники серии «Ярило», полезные нагрузки для выполнения космических экспериментов, специальное программно-математическое обеспечение. Для управления спутниками, в том числе и собственной разработки, в вузе созданы Центр управления полетами малых космических аппаратов и Центр приема данных дистанционного зондирования Земли.

Подготовлено при поддержке Минобрнауки