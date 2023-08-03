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Минэкологии: напугавший казанцев «ядерный гриб» оказался разновидностью облаков

Природное явление, напоминающее «ядерный гриб» и накануне вечером напугавшее жителей Казани, оказалось разновидностью кучево-дождевых облаков. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: «Вечерняя Казань» / t.me / eveningkzn

Фото: «Вечерняя Казань» / t.me / eveningkzn

Фотографии такого природного явления, которое появилось над Казанью, опубликовали накануне в соцсетях.

«Теплый воздух легче холодного, его подъем в средние слои атмосферы можно увидеть в форме грибообразного облака. Это атмосферное явление называется инверсией или облаком-наковальней»,— уточнили в минэкологии Татарстана.

По данным министерства, данный вид облака является особым, оно поднимается на высоту около 12–15 км, после чего оно начинает расплываться. При этом превышения допустимого содержания загрязняющих веществ в Казани не выявлено.

Дмитрий Ларин, Казань

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