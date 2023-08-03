Убившего 11 человек в синагоге в США приговорили к смертной казни

Роберта Бауэрса, убившего 11 человек в синагоге в Питтсбурге в США в 2018 году, приговорили к смертной казни. Он не признал вину по всем 63 пунктам обвинения. Об этом сообщил телеканал CNN.

Это первый приговор к казни администрации президента США Джо Байдена, которая ввела мораторий на это, отмечает CNN. Такое решение должно быть принято единогласно, иначе Роберта Бауэрса приговорили бы к пожизненному сроку без права на досрочное освобождение.

Роберт Бауэрс открыл стрельбу в синагоге «Древо жизни» в октябре 2018 года. В это время там шла служба в шаббат, в здании было около 100 человек. В результате погибли 11 человек, еще шесть получили ранения. СМИ писали, что перед тем, как открыть стрельбу, Роберт Бауэрс закричал «Все евреи должны умереть».

Олеся Павленко