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Коммерсантъ FM
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В зданиях Сената США полиция искала вооруженного человека по ложному сообщению

Полиция Капитолия США, где располагается Конгресс, провела оперативные мероприятия в административных зданиях Сената из-за ложного сообщения в службу 911 о нахождении внутри вооруженного человека. Признаков стрельбы в ходе проверки не обнаружено.

Как сообщила полиция Капитолия в X (бывший Twitter), в 14:30 (в 21:30 мск) в службу 911 поступил звонок о стрельбе в здании Сената. Полиция организовала обыски в административных зданиях, призывая людей найти укрытия. «Раненых и стрелка обнаружено не было»,— сообщили по итогу обысков.

NBC сообщает, что после звонка о стрельбе офицеры перекрыли доступ к подземным туннелям, ведущим к офисным зданиям Сената из главного здания Капитолия. Конгрессмены, по данным издания, получили электронные письма с призывом запереть двери и закрыть окна своих кабинетов.

Лусине Баласян

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