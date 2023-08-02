В Московском институте культуры откроют кафедру мюзикла

Со следующего учебного года в Московском государственном институте культуры (МГИК) откроют кафедру мюзикла. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова после встречи с народной артисткой Ларисой Долиной, которая заявила об интересе к направлению «мюзикл» среди студентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм канал Ольги Любимовой Фото: Телеграм канал Ольги Любимовой

«Новая кафедра будет выпускать универсальных артистов, которые смогут играть как в мюзиклах, так и в опереттах. Кафедру планируют открыть в рамках специальности «Актерское искусство» в следующем учебном году»,— написала госпожа Любимова в своем Telegram-канале.

По словам Ольги Любимовой, набор курсов известными артистами привлечет внимание к учебному заведению. Лариса Долина с 2016 года возглавляет кафедру эстрадно-джазового искусства МГИК.