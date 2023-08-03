Тренера «Зенита» засудили

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не сможет руководить своей командой со скамейки во время матча с московским «Динамо», который пройдет 6 августа на «Газпром Арене» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Красная карточка, показанная тренеру сине-бело-голубых по итогам матча предыдущего тура с «Ростовом», оставлена в силе. Но и дополнительных санкций к Семаку не последовало. Так решил Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Не так часто Сергей Семак, наставник «Зенита», оказывается в центре скандала. Во-первых, «Зенит» редко проигрывает и огорчает главного тренера. Во-вторых, Семак — человек сдержанный и интеллигентный, старается держать себя в руках. Но тут даже он не выдержал, когда петербуржцы пропустили гол от «Ростова» на последних минутах матча второго тура РПЛ. Семак после окончания игры совершил рейд с тренерской скамейки в сторону судейской бригады, чтобы задать главному арбитру матча Евгению Кукуляку вопрос, почему тот не увидел фол против полузащитника «Зенита» Клаудиньо — тому наступили на ногу. В ответ Кукуляк показал главному тренеру сине-бело-голубых красную карточку. Все потому, что тот высказывал претензии судьям «в конфронтационной манере».

Сергей Семак в среду, 2 августа, принял участие в заседании КДК — в онлайн-режиме. Там он, видимо, повторил то, что говорил накануне журналистам, когда «Зенит» проводил открытую тренировку на территории Михайловского сада у здания Русского музея. Тренер никого не оскорблял, просто в эмоциональной форме поинтересовался у судей по поводу их решений. Но такой выход к полю, сопровождающийся жестами и высказываниями претензий, квалифицируется теперь как «конфронтационная манера». За нее Семак и получил красную карточку — ее оставили в силе. Других санкций к тренеру «Зенита» применять не стали. Так что он не сможет находиться на скамейке только одну игру — во время ближайшей дуэли с московским «Динамо».

КДК РФС принял решение на основе заключения Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Ее состав в этом году изменился. Сейчас там почти нет российских специалистов — только менеджер судей Николай Иванов, бывший рефери из Петербурга. Есть еще Павел Каманцев, руководитель Судейского комитета РФС. Но он без права голоса. Решающие значение имеют мнения, которое высказывают иностранные члены ЭСК, как бы это ни показалось странным в нашем время. Это Милорад Мажич, новый руководитель Департамента судейства РФС, инструктор ФИФА Равшан Ирматов, бывший арбитр из Узбекистана, а также еще один бывший судья — турок Джюнейт Чакыр. Все иностранцы приглашены в комиссию недавно, и сделано это для того, чтобы сделать ее независимой, максимально защищенной от влияния клубов. Один из самых влиятельных клубов в России — «Зенит». Не раз в последние годы можно было слышать мнения, что почти все спорные решения, связанные с судейством, принимаются в его пользу. Теперь с этой тенденцией начали бороться. Хотя руководители РФС — президент Александр Дюков, генеральный секретарь Максим Митрофанов — раньше занимали руководящие посты в петербургском клубе.

Сергей Семак однажды уже был дисквалифицирован на один матч — за то, что назвал судей козлами. Это случилось в 2019 году после игры с «Ахматом», которая состоялась на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 0:0. Тогда он извинился перед арбитрами, хотя его слова были обращены не к ним, а к их помощникам. Семак сказал: «Не надо с этими козлами разговаривать!», уводя ассистентов с поля. В том чемпионате наставник «Зенита» пропустил матч с «Уфой», сейчас же не сможет руководить командой с привычного места в матче с «Динамо». Семак имеет право находиться на стадионе и наблюдать за игрой с трибуны.

Если и нужно сильно беспокоиться болельщикам «Зенита», так это в связи с тем, что игра с «Динамо» ожидается очень сложной. Бело-голубых с этого сезона возглавил чешский тренер Марцел Личка, до этого работавший в «Оренбурге» и приведший этот клуб по итогам последнего чемпионата на седьмое место. В «Динамо» у него пока получается не очень: поражение от «Краснодара» дома 1:3 и ничья с «Крыльями Советов» на выезде, когда москвичи упустили победу, ведя в счете 3:1. Матч с «Зенитом» — еще один экзамен для Лички на фоне больших ожиданий от него. Петербуржцы в прошлом туре не смогли обыграть «Ростов» на его поле, пропустив гол на последних минутах — 1:1. И, что самое печальное, играли во втором тайме на отбой, нанеся всего один удар в створ ворот соперника, который оказался голевым. Так что придется исправляться. К тому же это будет для «Зенита» первый матч РПЛ, который он проведет на своем стадионе. И без Сергея Семака на тренерской скамейке.

Кирилл Легков