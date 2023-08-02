Смольный определился с поставщиками 65 тыс. тонн соли за 443 млн рублей

Подведомственное комитету по благоустройству ГУДП «Центр» завершило конкурс по определению поставщика 65 тыс. тонн технической соли (галит) для обработки улиц Санкт-Петербурга в зимний период. Соответствующий протокол итогов аукциона опубликован на портале госзакупок.

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Победителями конкурса признаны ООО «Малахит» и ООО «Интерконсента», обязующиеся поставить предприятию за 443 850 130 рублей 39 000 и 26 000 тонн технической соли соответственно.

В документации уточняется, что соль необходима для приготовления пескосоляной смеси и соляных растворов с целью обработки автомобильных дорог регионального значения в зимний период.

Остальные ГУДП, занимающиеся уборкой улиц, заявки на покупку соли на портале госзакупок пока не публиковали.

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