Смольный определился с поставщиками 65 тыс. тонн соли за 443 млн рублей

Подведомственное комитету по благоустройству ГУДП «Центр» завершило конкурс по определению поставщика 65 тыс. тонн технической соли (галит) для обработки улиц Санкт-Петербурга в зимний период. Соответствующий протокол итогов аукциона опубликован на портале госзакупок.
1 / 2
Победителями конкурса признаны ООО «Малахит» и ООО «Интерконсента», обязующиеся поставить предприятию за 443 850 130 рублей 39 000 и 26 000 тонн технической соли соответственно.
В документации уточняется, что соль необходима для приготовления пескосоляной смеси и соляных растворов с целью обработки автомобильных дорог регионального значения в зимний период.
Остальные ГУДП, занимающиеся уборкой улиц, заявки на покупку соли на портале госзакупок пока не публиковали.