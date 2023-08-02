В Челябинской области от клещей пострадали почти 11,2 тысяч человек

С начала сезона активности клещей в Челябинской области от укусов пострадали 11194 человек. Это почти на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано более 17,7 тыс. укусов, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Среди пострадавших в этом году 2815 детей. Годом ранее несовершеннолетних пострадавших было почти на 32% больше (4124). В этом году было госпитализировано 176 южноуральцев с подозрением на клещевой энцефалит. Зарегистрировано на сегодня 25 случаев заболевания энцефалитом и 20 случаев клещевым боррелиозом.

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