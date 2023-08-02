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Коммерсантъ FM
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Минздрав РФ: все виды медпомощи останутся бесплатными

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что ряд медицинских услуг станут платными в РФ с 1 сентября. Он заверил, что все виды медпомощи останутся бесплатными, в том числе экстренная, неотложная, плановая, оказываемая в стационаре и амбулаторно. Бесплатно также продолжат предоставлять лекарственное обеспечение в больницах в рамках программы госгарантий, подчеркнул помощник министра.

«Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ»,— сказал господин Кузнецов «Интерфаксу».

Помощник главы Минздрава уточнил, что постановление правительства, на основании которого СМИ сделали вывод о замене некоторых бесплатных услуг платными, лишь устанавливает правила, когда медицинские организации в рамках госгарантий имеют право взимать плату за услуги. Он отметил, что по большей части речь идет о случаях, когда та или иная процедура проводится не по назначению врача, а по инициативе пациента.

Господин Кузнецов добавил, что вся необходимая медпомощь оказывается гражданам бесплатно по полису ОМС. Он заявил, что программа госгарантий в течение нескольких лет непрерывно расширяется.

Помощник министра подчеркнул, что медорганизации при заключении договора на оказание платных услуг обязаны предоставить пациенту информацию о том, что он может получить соответствующую медпомощь бесплатно в рамках госгарантий. Организация также обязана уведомить пациента о предельном сроке ожидания бесплатной медпомощи, добавил он.

Ранее ряд СМИ, в частности «Прайм», сообщили, что некоторые медицинские услуги станут платными с 1 сентября, когда соответствующее постановление кабмина вступит в силу. Об этом агентству заявил медицинский адвокат коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко.

Госпожа Гриценко, в частности, рассказала «Прайму», что из списка запретов на платные услуги исключили неотложную помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических болезней, если они не угрожают жизни пациентов. Госпожа Гриценко также заявила, что платным может стать обследование не по назначению врача, а по собственному желанию. Кроме того, если стационар не закупил лекарства, не входящие в перечень жизненно необходимых, он может взимать за них плату, сообщила она.

Эрдни Кагалтынов

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