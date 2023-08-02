Главу Томского района приговорили к 4 годам колонии за взятку

Ленинский райсуд вынес приговор главе Томского района области Александру Терещенко. Как сообщает региональная прокуратура, его признали виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Законодательная Дума Томской области Фото: Законодательная Дума Томской области

С ноября 2016 года по декабрь 2017 года два предпринимателя, один из которых в 2018 году стал главой Томского района, передали 3,7 млн руб., $50 тыс. и автомобиль Toyota Camry директору регионального филиала банка. В общей сложности сумма взятки составила 8 млн руб. За полученные средства главе банка нужно было помочь в принятии решения о заключении двух мировых с предпринимателями.

Решением суда Александру Терещенко назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 24,5 млн руб. Помимо этого, его лишили права управления в любых организациях на пять лет. В отношении его подельника уголовное дело было прекращено в связи с добровольным признанием и активным сотрудничеством со следствием. Главу банка, который получил взятку, осудили на три года колонии строгого режима.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что Александра Терещенко задержали в октябре 2022 года в рамках расследования уголовного дела о строительстве Корниловской общеобразовательной школы на 200 мест. Также в октябре по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве учреждения был задержан бывший заместитель губернатора Томской области Евгений Паршуто.

Строительство школы началось в 2020 году. Объект должен был быть сдан к началу 2021 года, однако сроки неоднократно переносились. Муниципальный контракт с подрядчиком «Спецмонтажстрой» был расторгнут.

Александр Киселев, Новосибирск