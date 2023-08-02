ВТБ: выдача ипотеки в России выросла на 63% в денежном выражении

За семь месяцев 2023 года россияне оформили ипотеку на 3,6 трлн руб., что на 63% выше, чем за аналогичный период 2022 года. С учетом динамики спроса на жилищные кредиты, их объем впервые может превысить 6 трлн руб., заявил заместитель президента—председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Клиенты ВТБ с начала года заключили около 135 тыс. ипотечных сделок на сумму более 675 млрд руб. В июле банк оформил 24,6 тыс. жилищных кредитов на 123 млрд руб. ВТБ в текущем году планирует выдать клиентам на покупку недвижимости более 1,3 трлн руб., что на 37% превысит итоги прошлого года и станет рекордом.

«В этом году рынок ипотеки развивается рекордно быстрыми темпами, которые уже на 15% превышают результат даже 2021 года. Этому способствуют спрос на вторичное жилье, интерес к частному строительству и реализация госпрограмм… Мы не наблюдаем "перегрева" рынка, показатели просроченной задолженности остаются в пределах нормы»,— сказал господин Печатников в интервью «России 24».

К концу первой половины 2023 года на рынке жилищного кредитования зафиксировали заметное оживление — по данным Центробанка, в июне активность в этом сегменте достигла максимума с начала года. За месяц было выдано 167,8 тыс. таких кредитов на 626,7 млрд руб., что стало одним из самых исторически высоких показателей (больше было лишь в рекордном декабре 2022 года — 696,9 млрд руб. и в декабре 2021-го — 641,3 млрд руб.).

Подробности — в материале «Ъ» « Ипотека приблизилась к рекордным показателям ».

Лаура Кеффер