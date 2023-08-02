В регионах Дальнего Востока и Сибири ожидаются подтопления из-за сильных осадков

В четырех регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов России ожидаются выход воды на поймы рек и подтопление местности из-за сильных осадков. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Осадки могут стать причиной поднятия уровней воды на малых реках и подтопления низкопойменных мест»,— сообщили в институте (цитата по «РИА Новости»).

Подтопления ожидаются на юге Забайкальского края и Республики Бурятия, в отдельных районах и низменностях Красноярского края. В Амурской области сохранится неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности.

Олеся Павленко