Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В регионах Дальнего Востока и Сибири ожидаются подтопления из-за сильных осадков

В четырех регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов России ожидаются выход воды на поймы рек и подтопление местности из-за сильных осадков. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Осадки могут стать причиной поднятия уровней воды на малых реках и подтопления низкопойменных мест»,— сообщили в институте (цитата по «РИА Новости»).

Подтопления ожидаются на юге Забайкальского края и Республики Бурятия, в отдельных районах и низменностях Красноярского края. В Амурской области сохранится неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...