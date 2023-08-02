Турция приостановила экспорт оливкового масла до ноября из-за мирового роста цен

Министерство торговли Турции приостановило экспорт оливкового масла до 1 ноября из-за мирового роста цен на него, а также продажи турецкого масла в третьи страны Испанией и Италией. По данным ведомства, из-за роста цен стоимость оливкового масла в Турции выросла на 102%.

Как сообщили в министерстве торговли со ссылкой на данные Международного совета по оливкам (IUC), производство оливкового масла в мире упало на 20% из-за засухи в Европе. Основное сокращение производства зафиксировано в Италии и Испании. В это же время в Турции показатель вырос на 62%.

В ведомстве добавили, что с ноября 2022 года по июль 2023-го экспорт турецкого оливкового масла вырос на 240%, до 136,5 тыс. тонн. В результате цены на масло в Турции выросли на 102%.

В министерстве отметили, что из-за высоких таможенных пошлин Евросоюза Турция может поставлять оливковое масло в страны ЕС в крайне небольших объемах. «С ноября по июль наш экспорт масла в бочках в Испанию вырос в 21 раз по сравнению с тем же периодом годом ранее, а в Италию — в 44 раза»,— сказано в пресс-релизе ведомства (цитата по «РИА Новости»).

На этом фоне ведомство решило ввести ограничение на экспорт оливкового масла в бутылках и бочках до 1 ноября 2023 года. Там отметили, что в это время в стране начнется сбор нового урожая оливок.

Олеся Павленко