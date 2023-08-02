Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Турция приостановила экспорт оливкового масла до ноября из-за мирового роста цен

Министерство торговли Турции приостановило экспорт оливкового масла до 1 ноября из-за мирового роста цен на него, а также продажи турецкого масла в третьи страны Испанией и Италией. По данным ведомства, из-за роста цен стоимость оливкового масла в Турции выросла на 102%.

Как сообщили в министерстве торговли со ссылкой на данные Международного совета по оливкам (IUC), производство оливкового масла в мире упало на 20% из-за засухи в Европе. Основное сокращение производства зафиксировано в Италии и Испании. В это же время в Турции показатель вырос на 62%.

В ведомстве добавили, что с ноября 2022 года по июль 2023-го экспорт турецкого оливкового масла вырос на 240%, до 136,5 тыс. тонн. В результате цены на масло в Турции выросли на 102%.

В министерстве отметили, что из-за высоких таможенных пошлин Евросоюза Турция может поставлять оливковое масло в страны ЕС в крайне небольших объемах. «С ноября по июль наш экспорт масла в бочках в Испанию вырос в 21 раз по сравнению с тем же периодом годом ранее, а в Италию — в 44 раза»,— сказано в пресс-релизе ведомства (цитата по «РИА Новости»).

На этом фоне ведомство решило ввести ограничение на экспорт оливкового масла в бутылках и бочках до 1 ноября 2023 года. Там отметили, что в это время в стране начнется сбор нового урожая оливок.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...