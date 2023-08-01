Из «Крепости» в колонию

Суд Красноярска приговорил к четырем годам колонии общего режима руководителя обанкротившейся автодилерской группы «Крепость» Александра Кангуна, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями. Как указывается в материалах дела, полученные от покупателей на иномарки деньги предприниматель не отправлял поставщику, а пускал на строительство офисных зданий и приобретение недвижимости. Общая сумма причиненного ущерба 187 клиентам дилерской сети, по подсчетам следствия, превысила 414 млн руб. Бизнесмен отвергает претензии следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кангун

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Александр Кангун

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

В Красноярске завершилось рассмотрение уголовного дела главы ГК «Крепость» Александра Кангуна. Оно было возбуждено полицией в июле 2018 года по многочисленным заявлениям клиентов дилерской сети «Крепости», которые внесли предоплату за автомашины Toyota и Lexus различных моделей, но их так и не получили. Произошло это после того, как представительство Toyota в России заявило о прекращении действия дилерских договоров с ГК «Крепость». Причиной для разрыва партнерских соглашений стало якобы невыполнение «Крепостью» ряда обязательств перед представительством и клиентами. Александр Кангун тогда сообщал СМИ, что это решение партнера стало для него полной неожиданностью.

Александру Кангуну предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ, максимальная санкция — десять лет лишения свободы). Как рассказали в прокуратуре, предприниматель заключал предварительные соглашения и договоры купли-продажи с клиентами, обратившимися в дилерские центры.

С договоров Кангун получал от 30% до 40% от стоимости машин, что в разы превышало минимальный размер гарантийной суммы в 50 тыс. руб., сообщили в прокуратуре края.

Полученные от покупателей деньги, установило следствие, бизнесмен не отправлял поставщику иномарок, как это предусматривалось дилерскими соглашениями. По его указанию деньги якобы перечислялись на нужды подконтрольных компаний, строительство офисных зданий, приобретение недвижимости. Правоохранители подсчитали, что своих оплаченных машин не увидели 178 покупателей, им причинен ущерб в 414 млн руб. Задерживать Александра Кангуна не стали, а взяли с него подписку о невыезде.

В сентябре 2018 года арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в ряде компаний, входящих в холдинг. Заявления подали фирма «Спецснаб71», которая предъявила материальные претензии на сумму почти 265 млн руб., Сбербанк (16,1 млн руб.) и Газпромбанк (230 млн руб.). В декабре того же года Александра Кангуна самого признали банкротом — в отношении него была введена реализация имущества.

Пока шло следствие, причиненный клиентам «Крепости» ущерб был возмещен в полном объеме представителем автопроизводителя. Выдвинутые против него обвинения Александр Кангун отрицал.

В частности, он утверждал, что невозможность исполнения обязательств компаниями-дилерами перед покупателями наступила исключительно в результате прекращения их работы из-за расторжения договоров со стороны «Тойота Мотор». Если бы дилерская деятельность компаний продолжалась, уверен бизнесмен, все обязательства перед покупателями были бы исполнены в полном объеме.

В начале 2021 года расследование, затянувшееся на два с половиной года, было завершено. Столько же занял судебный процесс, который проходил в Советском райсуде Красноярска. По информации участников разбирательства, при назначении наказания защита просила учесть, что в период пандемии коронавируса Александр Кангун работал в ковидном госпитале: он в прошлом врач скорой помощи. Во вторник бизнесмену вынесли приговор. Ему присудили четыре года колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.

Также бизнесмену запретили занимать руководящие должности в коммерческих фирмах в течение двух с половиной лет после освобождения. Предприниматель выслушал решение спокойно, скрестив руки перед собой.

ГК «Крепость» объединяла около 20 компаний («Крепость-Аэропорт», «Крепость-Сириус», «Крепость-Абакан» и др.). Группа считалась крупнейшим в Красноярском крае автодилером. В ее портфель входили Toyota, Lexus, Jaguar, Land Rover, Bentley, Porsche и Volvo в Красноярске, а также Kia и Mazda в Абакане. Сейчас большая часть компаний группы находится в состоянии банкротства.

Константин Воронов, Новосибирск