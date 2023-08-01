Ozon ввел дистанционную работу на два дня из-за атаки беспилотников на «Москва Сити»

В связи с повторной атакой беспилотников в районе «Москва-Сити» компания Ozon приняла решение перевести большую часть своих сотрудников на удаленный режим работы, говорит источник «Ъ» в компании.

По его словам, всем работникам компании пришло соответствующее уведомление: «Для работников "Сити" мы вводим удаленный режим работы. Пока на два дня, но будем внимательно следить за ситуацией и при необходимости продлим этот режим». Руководство Ozon также настоятельно рекомендует тем сотрудникам, на моральном состоянии которых сказались события последних двух дней, обратиться за психологической помощью, следует из сообщения. «Ъ» направил запрос в Ozon.

Ранее, в ночь на 1 августа, Москва подверглась атаке беспилотников. Два были сбиты средствами противовоздушной обороны на подлете к городу. Один БПЛА после подавления средствами радиоэлектронной борьбы попал в башню в комплексе «Москва-Сити», которая была повреждена при прошлой атаке, которая произошла ночью 30 июля. Сегодня дрон попал в одну из башен IQ-квартала, где расположены офисы Минцифры, Минэкономики, Минпромторга, Росаккредитации и Россельхозбанка.

Центральный офис Ozon, по данным сайта компании, находится в «Башне на набережной», соседствующей с IQ-кварталом.

Минэкономики, занимающее 28 – 17 этаж Башни министерств IQ-квартала, куда оба раза попадали дроны, также перевело сотрудников на удаленку. «Яндекс», у которого есть офисы в башне «Око-2», получившей повреждения при прошлой атаке, попросил сотрудников не приходить в офис ночью.

Вадим Красников