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Коммерсантъ FM
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Перевозки пассажиров на сети РЖД за семь месяцев выросли на 6%

В период с января по июль по железным дорогам было отправлено 678,4 млн пассажиров. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Из них в пригородном сообщении — 609,7 млн (рост на 5,2%), в дальнем следовании — 68,7 млн (на 13,7%).

Пассажирооборот на сети РЖД с начала года вырос на 12%, до 76 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении показатель увеличился на 6,4%, до 18,9 млрд пасс.-км, в дальнем следовании — на 14%, до 57,1 млрд пасс.-км, говорится в пресс-релизе компании.

По итогам июля с вокзалов и станций РЖД отправилось 107,7 млн пассажиров. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пригородные поезда перевезли 93,2 млн человек (рост на 1,6%), поезда дальнего следования — 14,5 млн (на 6,7%).

Пассажирооборот в июле составил 17 млрд пасс.-км, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении он увеличился на 1,8%, до 3,2 млрд пасс.-км, в дальнем следовании — на 7,2%, до 13,8 млрд пасс.-км.

В РЖД говорили, что планирует расширить к 2030 году пропускную способность железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна до 150 млн тонн вместо 131 млн тонн. Аналитики отмечают, что нагрузка на железные дороги на южном направлении растет как из-за роста спроса грузоотправителей, так и вследствие растущей конкуренции со стороны пассажирских перевозок.

Подробности — в публикации «Ъ» «Рельсы потянулись на юг».

Лаура Кеффер

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